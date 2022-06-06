Братоубийством закончилось пьяное застолье в Алматинской области

Пьяное застолье закончилось убийством в Алматинской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Факт зарегистрирован в Карасайском районе, где 5 июня в одном из частных домов поселка Булакты было обнаружено тело 41-летнего мужчины с явными признаками насильственной смерти. По предварительному заключению криминалистов, потерпевший был убит ударом ножа в сердце.

Как выяснилось, потерпевший – уроженец Актюбинской области – гостил у своего родного брата, проживавшего с гражданской супругой в арендованном доме. Судя по беспорядку в комнатах, в доме проходило пьяное застолье, второй участник которого скрылся с места происшествия в неизвестном направлении.

"Поднятые по тревоге розыскные группы организовали проческу местности. Поочередно были проверены все близлежащие населенные пункты. В итоге подозреваемого удалось отыскать на одной из улиц соседнего поселка и задержать. Мужчина оказался 52-летним братом потерпевшего, с которым у него произошла ссора, переросшая в братоубийство", – сообщили в полиции.

Подозреваемый помещен под стражу. На месте происшествия обнаружены несколько кухонных ножей, один из которых является орудием преступления. По факту назначены необходимые в таких случаях экспертизы. Уголовное расследование проводится по ст.99 УК РК "Убийство".



