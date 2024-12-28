Бразильские эксперты прибыли в Актау для расследования крушения Embraer 190

Обозначены совместные задачи на месте авиационного происшествия, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Минтранспорта РК

Фото: Минтранспорта РК

«28 декабря в город Актау прибыли уполномоченные по расследованию от Центра расследования и предотвращения авиационных происшествий Бразилии (CENIPA). В штабе комиссии по расследованию было проведено совещание, на котором были обозначены совместные задачи на месте авиационного происшествия», - говорится в сообщении ведомства.

Центр расследования и предотвращения авиационных происшествий Бразилии (CENIPA) - полномочный орган по расследованию авиационных происшествий в гражданской авиации.

Напомним, что 25 декабря пассажирский самолет Embraer 190, принадлежащий азербайджанской авиакомпании AZAL, следовавший по маршруту Баку-Грозный, потерпел крушение в 3 километрах от аэропорта Актау.

На борту самолета находились 67 человек (62 пассажира и 5 членов экипажа).

После крушения пассажирского самолета в больницу поступили 27 человек. Из них 15 человек являются гражданами Азербайджанской Республики, 8 - Российской Федерации, 3 - Кыргызской Республики. Личность одного человека пока не установлена.

Оба пилота экипажа, а также бортпроводница погибли, два члена экипажа выжили.

26 декабря в Азербайджан были доставлены 14 пострадавших и тела четырех погибших.