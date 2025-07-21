Британию атаковали полчища насекомых

Европа,Природа
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Айман Аманжолова
zhana2006@mail.ru

Великобритания подверглась нашествию огромного количества божьих коровок, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости

Изображение сгенерировано нейросетью Copilot

Ученые утверждают, что это явление вызвано нетипично жаркой погодой, подобное нашествие уже случалось в 1976 году.

"Огромное нашествие божьих коровок атакует Великобританию: испуганные британцы вынуждены прятаться в своих автомобилях, тысячи жуков нападают на города и поселки", — говорится в публикации Daily Mail.

"Я предполагаю, что благоприятные погодные условия последних нескольких месяцев привели к резкому увеличению численности тли на сельскохозяйственных угодьях и в лесах. Божьи коровки питаются тлей, поэтому это привело к резкому росту их численности", — сказал изданию профессор Университета Бата Стюарт Рейнольдс.

Люди, отдыхающие на приморских курортах, выкладывают в сеть видеоролики, на которых все вокруг, включая их самих, покрыто маленькими насекомыми. В других сообщениях показаны божьи коровки, ползающие сотнями по детским коляскам, машинам, зонтикам и даже по еде.

Эксперты призывают не переживать и сохранять спокойствие в сложившихся обстоятельствах. По их словам, божьи коровки — важный элемент в экосистеме Земли, обеспечивающий контроль над популяцией мелких вредителей. Гораздо лучше иметь божьих коровок, чем опрыскивать посевы инсектицидами, чтобы уничтожить тлю, предупредил биолог из Оксфордского университета Тим Коулсон.

#Великобритания #насекомые #нашествие

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