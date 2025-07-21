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Ученые утверждают, что это явление вызвано нетипично жаркой погодой, подобное нашествие уже случалось в 1976 году.

"Огромное нашествие божьих коровок атакует Великобританию: испуганные британцы вынуждены прятаться в своих автомобилях, тысячи жуков нападают на города и поселки", — говорится в публикации Daily Mail.

"Я предполагаю, что благоприятные погодные условия последних нескольких месяцев привели к резкому увеличению численности тли на сельскохозяйственных угодьях и в лесах. Божьи коровки питаются тлей, поэтому это привело к резкому росту их численности", — сказал изданию профессор Университета Бата Стюарт Рейнольдс.

Люди, отдыхающие на приморских курортах, выкладывают в сеть видеоролики, на которых все вокруг, включая их самих, покрыто маленькими насекомыми. В других сообщениях показаны божьи коровки, ползающие сотнями по детским коляскам, машинам, зонтикам и даже по еде.

Эксперты призывают не переживать и сохранять спокойствие в сложившихся обстоятельствах. По их словам, божьи коровки — важный элемент в экосистеме Земли, обеспечивающий контроль над популяцией мелких вредителей. Гораздо лучше иметь божьих коровок, чем опрыскивать посевы инсектицидами, чтобы уничтожить тлю, предупредил биолог из Оксфордского университета Тим Коулсон.