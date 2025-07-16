Это крупнейшее вторжение насекомых за 50 лет

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Из-за повышения температуры на Британию обрушился самый массовый за последние почти полвека наплыв божьих коровок, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Rg.ru.

В других местах, по сообщениям местных газет, миллионы божьих коровок были замечены в популярных местах отдыха вдоль побережья Эссекса, а также в Саффолке.

Эколог и эксперт по божьим коровкам профессор Хелен Рой из Британского центра экологии и гидрологии объяснила, что в этом году было зафиксировано очень большое количество божьих коровок из-за теплой погоды и высокой численности тли.

По данным метеорологического управления, температура достигала 34,7 градуса по Цельсию во время третьей волны жары. Прогнозируются еще одни жаркие выходные.

Ранее аномальная жара пришла в Европу. Более 1000 человек погибли в Испании от жары.