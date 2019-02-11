– Собак действительно развелось очень много. На это повлияла теплая зима, – заявляет руководитель городского отдела ветеринарии Нуролла Сатенов. – Поэтому мы обратились в областное общество охотников с просьбой помочь с отстрелом.

За последние 2 года из местного бюджета на уничтожение бродячих собак и кошек было выделено около 90 млн тенге. Ежегодно «под прицел» попадает более 10 тыс. особей.

Но если для властей головной болью стал вопрос уничтожения бродячих животных, то для волонтерской группы «Мейірімді жүрек» – сохранение их жизни. За 2 года в добрые руки отдано более 100 кошек и собак. Сегодня на арендуемой базе волонтеры содержат около 60 животных.

– Здесь много покалеченных животных. Мы тесно сотрудничаем с ветеринарными клиниками. Деньги на лечение собираем через соцсети и в ходе благотворительных акций, – рассказала волонтер Альфия Окашева.

Но собранных средств не хватает на все необходимое. Изредка помогают хозяева мясных магазинов, бесплатно предоставляя кости и остатки мяса.

– У нас, конечно, нет возможности собрать здесь всех бездомных животных. Было бы правильным выделяемые на отстрел миллио­ны направить на строительство приюта. С этим предложением мы выходили и на акима области. Нам обещали выделить земельный участок для строительства, пока ждем, – пояснила Альфия.

В месяц в среднем в травмпункты обращаются до 30 человек, ставшие жертвами нападения собак и кошек. Кроме того, животные могут быть источниками инфекционных заболеваний.

– За прошедшие 3 года в стране пострадали от нападений собак более 177 тысяч человек. А за 6 месяцев 2018-го 29 878 граждан получили травмы и были вынуждены обратиться за медпомощью... Это только официально зарегистрированные случаи. Когда же исполнительные органы все-таки примут конкретные меры по наведению порядка в этом вопросе? – поставил вопрос в конце прошлого года депутат Мажилиса Парламента Ерсултан Бектурганов.