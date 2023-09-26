Бронзовую медаль выиграли казахстанские стрелки на Азиаде

Фото: пресс-служба министерства туризма и спорта

Казахстанские стрелки выиграли бронзовую медаль на Азиатских играх в Ханчжоу, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу министерства туризма и спорта.

На Азиатских играх в Ханчжоу завершились соревнования по стрельбе с 10 метров из пневматической винтовки в смешанном разряде.

Казахстанский дуэт в лице Ислама Сатпаева и Александры Ле занял 3-е итоговое место. В борьбе за медаль спортсмены сборной Казахстана одолели команду из Ирана со счетом 17:11.

Напомним, вчера бронзовую медаль Азиады в стрельбе из скорострельного пистолета завоевал Никита Чирюкин.

А дзюдоисты принесли в копилку сборной Казахстана 1 серебряную и 3 бронзовые медали.

24 сентября "серебро" в весе до 48 кг выиграла дзюдоистка Абиба Абужакынова, Магжан Шамшадин завоевал "бронзу" в весе до 60 кг. 4-ю медаль в копилку сборной Казахстана принесла Эсмигуль Куюлова, выступающая в весе до 63 кг. Позже Абылайхан Жубаназар, выступающий в весе до 81 кг, в схватке за бронзовую медаль одержал победу над Мусо Собировым из Узбекистана.