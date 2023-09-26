Бронзовую медаль выиграли казахстанские стрелки на Азиаде

Спорт
119
Искакова Айдана
корреспондент
Хасенова Багдат
выпускающий редактор

В копилке Казахстана уже 6 медалей

Фото: пресс-служба министерства туризма и спорта

Казахстанские стрелки выиграли бронзовую медаль на Азиатских играх в Ханчжоу, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу министерства туризма и спорта.

На Азиатских играх в Ханчжоу завершились соревнования по стрельбе с 10 метров из пневматической винтовки в смешанном разряде.

Казахстанский дуэт в лице Ислама Сатпаева и Александры Ле занял 3-е итоговое место. В борьбе за медаль спортсмены сборной Казахстана одолели команду из Ирана со счетом 17:11.

Напомним, вчера бронзовую медаль Азиады в стрельбе из скорострельного пистолета завоевал Никита Чирюкин.

А дзюдоисты принесли в копилку сборной Казахстана 1 серебряную и 3 бронзовые медали.

24 сентября "серебро" в весе до 48 кг выиграла дзюдоистка Абиба Абужакынова, Магжан Шамшадин завоевал "бронзу" в весе до 60 кг. 4-ю медаль в копилку сборной Казахстана принесла Эсмигуль Куюлова, выступающая в весе до 63 кг. Позже Абылайхан Жубаназар, выступающий в весе до 81 кг, в схватке за бронзовую медаль одержал победу над Мусо Собировым из Узбекистана.

#Спорт #стрельба #медаль #бронза #Азиада

Популярное

Все
От «Оян, қазақ!» до «Тез өлмен!»
«Астана» внесла интригу
Как в районе «очистили» бюджет
Уголь как драйвер, или Кто ставит нефти подножку?
Земля и космос «Ульбы»
Выдвижение кандидатов в районные акимы началось в Туркестанской области
«Мокрая» страда
Зима приходит не внезапно
Улыбнитесь, дети, птичке
Распоряжение Главы государства
Распоряжение Главы государства
Smart-водоснабжение
Нормативное постановление Конституционного Суда Республики Казахстан от 25 сентября 2023 года №29-НП
Эффект умелого управления
Еще один завод
Я – твой ментор, ты – мой друг
«Серебро» и четыре «бронзы»
Не быть наблюдателями
Резиденцию – детям
Нормативное постановление Конституционного Суда Республики Казахстан от 25 сентября 2023 года №30-НП
Фильм "Міржақып. Оян, қазақ!" вышел в прокат
Казахстанские бизнесмены перенимают опыт Кремниевой долины
Установлен рекорд по самому длительному трудовому стажу в Казахстане
Перехватить облака, чтобы полить степь
Режим ЧС в селе Абайской области: сибирская язва у пациента не подтвердилась
Миссия – творить добро
Военные Карабаха сдают вооружения и технику
Водитель-нарушитель ударил ножом полицейского в Жамбылской области
Полная луна Учителя нации – Бадрисафа
Объявлены победители национальной премии URKER-2023
«Саммит для учебников истории»
Выступление Токаева на общих дебатах в рамках 78-й сессии Генассамблеи ООН
Живодёр забил до смерти шваброй кота в Актау
Запуск новых и модернизацию действующих ТЭЦ обсудили в правительстве
Назначен начальник департамента по ЧС Северо-Казахстанской области
ФИФА выдвинула капитана сборной Казахстана на престижную премию
Президент Казахстана поздравил с Национальным днем Саудовской Аравии главу королевства
Гауез Нурмухамбетов назначен акимом Северо-Казахстанской области
За незаконные религиозные уроки детям осудили жамбылца
Казахстан и Сейшелы подписали cоглашение о безвизовом режиме
Новый мировой рекорд Криштиану Роналду
Мощным возбудителем роста опухолей оказался витамин С
Муза Каюма Мухамедханова
В Семее почтили память жертв ядерных испытаний
На юго-востоке Турции упал метеорит
В МЧС рассказали подробности пожара в банном комплексе в Алматы
Наследие во всем
Мертвую девушку нашли грибники в Костанайской области
Спас девочку-подростка от суицида военнослужащий водитель в Астане
Необходима энергетическая стабильность
Алматинские школьники подготовили документальную выставку в честь Дня Конституции
Говори – и все получится!
Мать и двоих детей нашли убитыми в сгоревшем доме в Алматинской области
Новый взгляд на старые проблемы: как изменится казахстанская экономика?
Свое будущее блогер Иван Червинский связывает с Казахстаном
Путинцева вышла в финал турнира WTA в Осаке
Хасангалиев бы гордился «соловьем» Никитой
Когда волк не помощник
Как мы будем пользоваться цифровым тенге
Семь важных шагов развития здравоохранения страны

Читайте также

«Астана» внесла интригу
Азиада - 2023: в копилке Казахстана уже 5 медалей
Казахстанская пловчиха вышла в финал Азиатских игр
Казахстанские школьники завоевали первое общекомандное мест…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]