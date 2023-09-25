Азиада - 2023: в копилке Казахстана уже 5 медалей

Еще две медали завоевали спортсмены Казахстана на Азиатских играх в Ханчжоу, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу комитета по делам спорта и физической культуры.

Фото: пресс-служба комитета по делам спорта и физической культуры

Четвертую медаль в копилку сборной Казахстана принесла Эсмигуль Куюлова, выступающая в весе до 63 кг.

Она одолела узбекскую спортсменку Севинч Исокову и стала бронзовым призером Азиатских игр в Ханчжоу.





Позже Абылайхан Жубаназар, выступающий в весе до 81 кг, в схватке за бронзовую медаль одержал победу над Мусо Собировым из Узбекистана.

Таким образом, дзюдоисты принесли в копилку сборной Казахстана 1 серебряную и 3 бронзовые медали.

Вчера серебро в весе до 48 выиграла дзюдоистка Абиба Абужакынова, а Магжан Шамшадин завоевал бронзу в весе до 60 кг.

Сегодня представитель команды Казахстана по пулевой стрельбе Никита Чирюкин завоевал бронзовую медаль Азиатских игр-2022 в Ханчжоу.