Казахстан выиграл еще одну медаль на Азиатских играх
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Представитель команды Казахстана по пулевой стрельбе Никита Чирюкин завоевал бронзовую медаль Азиатских игр-2022 в Ханчжоу, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Olympic.kz.
Чирюкин стал обладателем "бронзы" в стрельбе из скорострельного пистолета (25 метров).
Первым стал китаец Юхон Ли. Его коллега по команде Янгпан Лю финишировал вторым.
Отметим, что теперь в активе Казахстана 3 медали. Ранее дзюдоисты Абиба Абужакынова и Магжан Шамшадин принесли стране "серебро" и "бронзу" соответственно.