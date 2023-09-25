Казахстан выиграл еще одну медаль на Азиатских играх

Представитель команды Казахстана по пулевой стрельбе Никита Чирюкин завоевал бронзовую медаль Азиатских игр-2022 в Ханчжоу, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Olympic.kz .

Фото: Турар Казангапов

Чирюкин стал обладателем "бронзы" в стрельбе из скорострельного пистолета (25 метров).

Первым стал китаец Юхон Ли. Его коллега по команде Янгпан Лю финишировал вторым.

Отметим, что теперь в активе Казахстана 3 медали. Ранее дзюдоисты Абиба Абужакынова и Магжан Шамшадин принесли стране "серебро" и "бронзу" соответственно.