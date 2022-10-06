Будет продлено соглашение о зоне свободной торговли стран ЕАЭС и Ирана

Сенат Парламента Казахстана на пленарном заседании ратифицировал Протокол к Временному соглашению, ведущему к образованию зоны свободной торговли между Евразийским экономическим союзом и его государствами-членами с одной стороны и Исламской Республикой Иран с другой стороны, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

Протокол к Временному соглашению, ведущему к образованию зоны свободной торговли между ЕАЭС и его государствами-членами с одной стороны и Ираном с другой стороны совершен в городе Тегеране 14 марта 2022 года.

Как отмечается в заключении, протокол направлен на продление временного соглашения, ведущего к образованию зоны свободной торговли между участниками временного соглашения, а также на развитие и укрепление торговых связей между странами Евразийского экономического союза и Ираном.