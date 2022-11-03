Фото: primeminister.kz
Происшествия , Чрезвычайные ситуации

Будет работать дальше – глава МЧС о шахте имени Ленина

Диасов Ораз
корреспондент

Работа всех шахт АО «АрселорМиттал Темиртау» приостановлена. Об этом на брифинге сообщил министр по чрезвычайным ситуациям Казахстана Юрий Ильин, передает корреспондент Kazpravda.kz.

«Мы имеем статистику – 5 человек, которые погибли в забое. Тела данных сотрудников подняты на-гора и сейчас находятся в судмедэкспертизе для определения в том числе причин смертельного исхода. Назначена госкомиссия, которую я возглавляю по распоряжению премьер-министра. Комиссия провела первое свое рабочее совещание. Сейчас внутри шахты продолжаются поисково-спасательные работы, все возгорания практически ликвидированы, имеются задымления. Сейчас идут активное проветривание шахты и разведка участков», – сказал глава МЧС.

Он отметил, что сегодня ночью комиссия приступит к обследованию места происшествия.

«Мы привлекаем туда экспертов-взрывотехников для определения причин и фиксации непосредственно на месте. Кроме того, привлекаем несколько независимых организаций, для того чтобы было объективное расследование причин. На данное время можем констатировать, что произошел выброс с последующим хлопком метана по концентрации, которая составляла около 5% (то есть она является в пределах самой взрывоопасной зоны), с последующим возгоранием. По причине выброса будет работать комиссия», – заявил Ильин.

По его словам, на данное время приостановлена работа всех шахт АМТ на сутки для проведения дополнительной информационно-разъяснительной работы, проверки участка и принятия зачетов у работников, которые спускаются в шахту.

По работе шахты имени Ленина решение будет принято комиссионно после завершения всех мероприятий по ликвидации последствий, а также работы экспертной комиссии.

«Шахта будет дальше работать. Шахта будет работать, пока не будет добыт весь уголь – горизонт до 10 лет есть», – резюмировал глава МЧС.

Напомним, 3 ноября в 03:03 часов в городе Шахтинске на шахте имени Ленина УД АО «Арселор Миттал Темиртау» при бурении газодренажных скважин произошел внезапный выброс газа.

В шахте находились 106 работников. Пять человек, находившихся на аварийном участке, погибли. Четыре работника госпитализированы с различными травмами.

По распоряжению премьер-министра Казахстана Алихана Смаилова министр по ЧС Юрий Ильин возглавил правительственную комиссию по расследованию причин аварий на шахте.

Департамент полиции области по факту гибели людей начал досудебное расследование по уголовной статье «Нарушение правил безопасности при ведении горных или строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».

 

 

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