Будет желание – будет и результат

Столь уникальная возможность появилась у жителей Костаная относительно недавно – в 2020 году. Тогда впервые при областной Ассамблее народа Казахстана открылись курсы ситуативного казахского языка, причем бесплатные.

– Сейчас многие стремятся изучать казахский язык, – рассказала пресс-секретарь областного Дома дружбы Дарья Щербакова. – Это очень актуальная тема, поскольку люди пришли к пониманию, что, живя в Казахстане, они должны знать государственный язык. Тогда, в 2020-м, мы набрали несколько групп, но наступила пандемия коронавируса – и наши курсы пришлось перевести в видеоформат. Мы записывали видеоуроки и размещали их на нашем YouTube-канале. Этот вариант оказался очень востребованным, потому что сидя дома люди могли заниматься чем-то полезным – пополнять свой багаж знаний или же с нуля изу­чать государственный язык. Впрочем, это ничуть не отбило у костанайцев желание посещать курсы персонально. Как только завершился карантин, мы возобновили уроки офлайн. Сегодня эти курсы очень вост­ребованы и популярны.

Сейчас бесплатные уроки казахского в Доме дружбы преподают для одной группы, в составе которой 30 человек. Круг слушателей совершенно разный – от учеников восьмого класса до пенсионеров. Татьяна Пак – одна из них. Говорит, что много лет мечтала изучать казахский, но из-за загруженности на работе все руки не доходили. А вот на пенсии время наконец нашлось. И Татьяна старается всесторонне развиваться: и в библиотеку ходит, и осваивает тонкости государственного языка.

– Нельзя сидеть на месте, надо постоянно двигаться. В этом и есть смысл жизни. Когда ты познаешь что-то новое, твой мозг работает, поэтому стараюсь успеть везде, – утверждает Татьяна Пак. – Почему из всех языков выбрала именно казахский? Во-первых, это государственный язык, и его нужно знать, а во-вторых, хочу понимать, что говорят находящиеся рядом со мной люди. Долго искала подобные курсы, а потом мне подсказали, что они есть в Доме дружбы. В декабре прошлого года я впервые пришла сюда, и мне так понравилось, что даже не заметила, как пролетели почти девять месяцев. Я много чего узнала. Больше всего мне нравится то, что нам преподают ситуативный казахский. Вот, допустим, мы изучали тему «Базар». Теперь, когда прихожу на рынок, могу пообщаться с продавцом. Спросить: «Почем товар? – Бағасы қанша?» Он мне отвечает. Тогда я говорю: «Ой, қымбат екен!» Мол, дорого. Знаете, это так интересно, так захватывающе, что мне хочется узнавать все больше и больше. То есть сам этот подход – изу­чать то, что ты можешь применить в повседневной жизни, – стимулирует к дальнейшему обучению.

Впрочем, как считают сами слушатели, многое зависит и от педагога. От его умения, стремления и, что немаловажно, желания донести материал. И преподаватель курсов Дмитрий Ромащенко прекрас­но справляется со всеми перечисленными пунктами. Он и наглядный пример для подражания – человек некоренной национальности, сумевший освоить государственный язык, да так, что уже который год преподает его детям в одной из костанайских школ, он же и идейный вдохновитель всей группы. Его методика помогает непринужденно и главное качественно усвоить материал.

– Я стараюсь преподавать по запросу слушателей. Когда мы заканчиваем одну тему, я спрашиваю, что хотелось бы изучить дальше. Слушатели предлагают свои варианты. Затем в группе WhatsApp идет обсуждение и голосование. Беремся за ту тему, которая наберет больше всего голосов. Кроме того, мы не проходим тему за один-два урока. Мы порционно разделяем материал, стараемся не торопиться, – говорит Дмитрий Ромащенко. – Моя методика заключается в том, что я стараюсь объяснять с точки зрения иностранного языка – доступно, приводя примеры.

Курсы государственного языка в областном Доме дружбы проходят дважды в неделю. И хотя отведенных двух часов для столь важного занятия не так уж и много, все же слушатели отмечают стремительный прогресс в личных познаниях.