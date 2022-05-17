Будущее страны зависит от каждого – Айгуль Соловьева

В рамках круглого стола КИСИ при Президенте председатель правления Ассоциации экологических организаций Казахстана Айгуль Соловьева высказалась о новых поправках в Конституцию РК.

"Глава государства, осознавая запрос со стороны общества на новые преобразования, принял решение предоставить возможность самим гражданам определять будущее республики. Проведение референдума позволит каждому казахстанцу внести личный вклад в дальнейшее развитие политического устройства страны и определить совершенно новую систему взаимоотношений между властью и обществом", – сказала Айгуль Соловьева.