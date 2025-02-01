Будущее туризма и спорта определяется сегодня

В столичном легкоатлетическом спортивном комплексе Qazaqstan прошли сразу два расширенных заседания коллегии Министерства туризма и спорта, на которых сначала были подведены итоги деятельности в сфере физической культуры и спорта, игорного бизнеса и лотереи, а затем – и в сфере туризма.
В обсуждении сферы туризма, помимо профильных специалистов, принял участие и первый заместитель Премьер-министра Роман Скляр, который поручил ускорить решение проблем в этой сфере. В частности, необходимо утвердить план развития Щучинско-Боровской курортной зоны, завершить работу по определению источников финансирования по туристической зоне Мангистау, активизировать работу в информационном поле по позиционированию Казахстана как важного туристического игрока. При этом для развития туризма призвал сосредоточиться не только на классическом отдыхе, но и на медицинском, спортивном и других.
Также он напомнил, что текущий год объявлен Годом туризма Китая в Казахстане.
– Это возможность для Казахстана усилить долгосрочный интерес туристов к нашим локациям по всей стране, а также укрепить компетенции принимающей стороны. Важно проработать вопросы участия казахстанской делегации в основных туристических выставках Китая, обеспечить продвижение в социальных сетях, провести работу с лидерами мнений, а также обучение отечественных туркомпаний с наработанными практиками китайской стороны, – сказал Роман Скляр, поручив Минтуризма совместно с другими госорганами и акиматами утвердить соответствующую «дорожную карту».
В свою очередь министр туризма и спорта Ербол Мырзабосынов также призвал приложить все усилия для достижения поставленных целей, при этом персонально обратившись к региональным руководствам.
– Акиматам необходимо обратить внимание на привлечение туристов в регионы, создавать условия, повышать качество услуг, вносить новые предложения и активно их продвигать. Необходимо развивать объекты этнотуризма, центров ремесленников, этноаулов, пунктов общественного питания с национальной кухней, организовать мониторинг по туристскому потоку посредством взаимодействия с Национальным бюро статистики, продолжить работу по цифровизации отрасли, в том числе и по дальнейшему внедрению системы е-qonaq, – сказал он.
Отметим, что по итогам 9 месяцев 2024 года, несмотря на некоторые недочеты, все же наблюдается рост ключевых показателей туристической отрасли. Число внутренних туристов, составило около 6 млн человек, а при уточнении итоговых цифр года ожидается, что этот показатель достигнет 10,5 млн. Также в нашей стране с туристическими целями побывало 15,3 млн иностранных гостей, не включая тех, кто приехал по работе или на постоянное место жительства. Расходы зарубежных гостей превысили 1,2 трлн тенге, обеспечив значительный вклад в экономику. Объем оказанных услуг составил 224 млрд тенге, а объем инвестиций в сферу туризма достиг 947,5 млрд тенге. Всего в туристической отрасли занято 538 тыс. человек.
Что касается сферы физической культуры и спорта, игорного бизнеса и лотереи, то и здесь проводится большая работа. В первую очередь ведомством поставлена задача по совершенствованию механизмов противодействия незаконному игорному бизнесу и лудомании. Так, в прошлом году был создан Комитет по регулированию игорного бизнеса и лотереи, одной из задач которого является проведение социологического исследования для выявления причин и масштабов роста вовлеченности граждан в азартные игры и ставки.
Касаясь темы спорта, Ербол Мырзабосынов подчеркнул, что эта отрасль способствует повышению престижа страны, формирует конкурентоспособное, спортивное и ответственное поколение. Он в очередной раз заострил внимание на том, что Главой государства поставлена задача кардинальных изменений в сфере спорта.
– Для восстановления вертикали управления был изменен порядок назначения руководителей региональных управлений спорта. Кроме того, запускается процесс назначения президентов спортивных федераций, формируется список кандидатов и устанавливаются ключевые показатели их эффективности (KPI). Параллельно ведется работа по передаче в ведение министерства региональных физкультурно-спортивных организаций, отвечающих за подготовку спортсменов для национальных сборных, – отметил глава спортивного ведомства.
Наряду с этим особое внимание уделяется подготовке профильных специалистов в области спорта. По инициативе Национального центра спортивной медицины и реабилитации приказом министра здравоохранения впервые были введены профессиональные стандарты по специальностям «спортивная медицина» и «нутрициология». После завершения строительства Национального университета спорта в Астане его база станет ключевой площадкой для дальнейшего развития спортивной науки.
Особе внимание – и подрастающему поколению. Сегодня в республике действует 521 детско-юношеская спортивная школа, где занимаются 406 227 спортсменов и культивируются 114 видов спорта как по олимпийским, так и по неолимпийским и национальными видам. Их подготовку обеспечивают 15 468 тренеров.