Будущее туризма и спорта определяется сегодня

В столичном легкоатлетическом спортивном комплексе Qazaqstan прошли сразу два расширенных заседания коллегии Министерства туризма и спорта, на которых сначала были подведены итоги деятельности в сфере физичес­кой культуры и спорта, игорного бизнеса и лотереи, а затем – и в сфере туризма.

фото с сайта Министерства туризма и спорта РК

В обсуждении сферы туризма, помимо профильных специалистов, принял участие и первый заместитель Премьер-министра Роман Скляр, который поручил ускорить решение проблем в этой сфере. В частности, необ­ходимо утвердить план развития Щучинско-Боровской курортной зоны, завершить работу по определению источников финансирования по туристической зоне Мангис­тау, активизировать работу в информационном поле по позиционированию Казахстана как важного туристического игрока. При этом для развития туризма призвал сосредоточиться не только на классическом отдыхе, но и на медицинском, спортивном и других.

Также он напомнил, что текущий год объявлен Годом туризма Китая в Казахстане.

– Это возможность для Казахстана усилить долгосрочный интерес туристов к нашим локациям по всей стране, а также укрепить компетенции принимающей стороны. Важно проработать вопросы участия казахстанской делегации в основных туристических выставках Китая, обеспечить продвижение в социальных сетях, провести работу с лидерами мнений, а также обучение отечественных туркомпаний с наработанными практиками китайской стороны, – сказал Роман Скляр, поручив Минтуризма совмест­но с другими госорганами и акиматами утвердить соответствующую «дорожную карту».

В свою очередь министр туризма и спорта Ербол Мырзабосынов также призвал приложить все усилия для дос­тижения поставленных целей, при этом персонально обратившись к региональным руководствам.

– Акиматам необходимо обратить внимание на привлечение туристов в регионы, создавать условия, повышать качество услуг, вносить новые предложения и активно их продвигать. Необходимо развивать объекты этнотуризма, центров ремес­ленников, этноаулов, пунк­тов общественного питания с нацио­нальной кухней, организовать мониторинг по туристскому потоку посредством взаи­модействия с Национальным бюро статистики, продолжить работу по цифровизации отрасли, в том числе и по дальнейшему внедрению системы е-qonaq, – сказал он.

Отметим, что по итогам 9 месяцев 2024 года, несмотря на некоторые недочеты, все же наб­людается рост ключевых показателей туристической отрас­ли. Число внутренних туристов, составило около 6 млн человек, а при уточнении итоговых цифр года ожидается, что этот показатель достигнет 10,5 млн. Также в нашей стране с туристическими целями побывало 15,3 млн иностранных гостей, не включая тех, кто приехал по работе или на постоянное место жительст­ва. Расходы зарубежных гостей превысили 1,2 трлн тенге, обеспечив значительный вклад в экономику. Объем оказанных услуг составил 224 млрд тенге, а объем инвестиций в сферу туризма достиг 947,5 млрд тенге. Всего в туристической отрасли занято 538 тыс. человек.

Что касается сферы физичес­кой культуры и спорта, игорного бизнеса и лотереи, то и здесь проводится большая работа. В первую очередь ведомст­вом пос­тавлена задача по совершенст­вованию механизмов противодействия незаконному игорному бизнесу и лудомании. Так, в прошлом году был создан Комитет по регулированию игорного бизнеса и лотереи, одной из задач которого является проведение социологического исследования для выявления причин и масштабов роста вовлеченнос­ти граждан в азартные игры и ставки.

Касаясь темы спорта, Ербол Мырзабосынов подчеркнул, что эта отрасль способствует повышению престижа страны, формирует конкурентоспособное, спортивное и ответственное поколение. Он в очередной раз заострил внимание на том, что Главой государства поставлена задача кардинальных изменений в сфере спорта.

– Для восстановления вертикали управления был изменен порядок назначения руководителей региональных управлений спорта. Кроме того, запускается процесс назначения президентов спортивных федераций, формируется список кандидатов и устанавливаются ключевые показатели их эффективнос­ти (KPI). Параллельно ведется работа по передаче в ведение министерства региональных физкультурно-спортивных организаций, отвечающих за подготовку спортсменов для нацио­нальных сборных, – отметил глава спортивного ведомства.

Наряду с этим особое внимание уделяется подготовке профильных специалистов в области спорта. По инициативе Национального центра спортивной медицины и реабилитации приказом минист­ра здравоохранения впервые были введены профессиональные стандарты по специальностям «спортивная медицина» и «нутрициология». После завершения строительства Национального университета спорта в Астане его база станет ключевой площадкой для дальнейшего развития спортивной науки.

Особе внимание – и подрас­тающему поколению. Сегодня в республике действует 521 детс­ко-юношеская спортивная школа, где занимаются 406 227 спортсменов и культивируются 114 видов спорта как по олимпийским, так и по неолимпийским и национальными видам. Их подготовку обеспечивают 15 468 тренеров.