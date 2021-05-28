«Бумажный секрет» Таласской битвы

Западные тюрки и карлуки

В июне 751 года на реке Талас произошла битва между войс­ками Аббасидского халифата и Тюргешского каганата, с одной стороны, и танского Китая – с другой. Причем столкновение сразу нескольких культур вошло в историю не только как борьба за контроль над Центральной Азией. Это сражение остановило танскую экспансию на Запад. А еще стало решающим фактором в исламизации Центральной Азии.

Полководцы двух армий, выстроившихся 1270 лет назад друг против друга, вряд ли думали о том, что от исхода их битвы решится вопрос, какая культура станет доминировать в регионе в последующие столетия – мусульманская (арабская) или дальневосточная (конфуцианская, китайская)?

Военное событие на самом деле имело важное цивилизационное значение: ученые называют (помимо остановки танского Китая в его дальнейшем продвижении) еще технологию производства бумаги, подстегнувшую промышленное развитие Центрально-Азиатского региона, когда бумагу вслед за Китаем начали производить в Самарканде. «Бумажный секрет» выдали китайские мастера, плененные арабами, и технология, словно джинн, захватила тогдашний мир.

А политическая элита местных тюркских народов получила новую религию: несмотря на их сопротивление арабам, ислам в результате Таласской битвы все-таки утвердился в регионе Центральной Азии. И оставил свой отпечаток в развитии тюркского искусства, в частности, в городской культуре и градостроительстве. Но, как свидетельствуют археологические исследования, наряду с исламом население продолжало исповедовать буддизм, зороастризм и христианство несторианского толка. Такое было возможным, скорее всего, потому что ислам вначале являлся религией правящей элиты.

Директор Республиканского информационного центра по изучению исторических материалов при Институте востоковедения им. Р. Б. Сулейменова, доктор исторических наук, член-корреспондент НАН РК Меруерт Абусеитова подчеркнула, что на исход единственного в истории арабо-китайского сражения на реке Талас (на границе современных Казахстана и Кыргызстана) в немалой степени повлияли местные народы – западные тюрки и карлуки. Наши предки, оставившие заметный след в этногенезе казахов, встали на сторону арабов.

В июне 751 года у города Атлах, который находился недалеко от Тараза, а если быть еще точнее, то на реке Талас, выстроились друг против друга арабская армия во главе с аббасидским военачальником Зиядом ибн Салихом и китайская, возглавляемая полководцем Гао Сяньчжи. И четверо суток никто из них не решался начать сражение. Причина была в том, что арабы ожидали подкрепления от союзных им тюрков и согдийцев, как и танский Китай ожидал конницы от других тюрков – карлуков. Гао Сяньчжи верил, что они ему помогут, поскольку буквально два года назад он взял Шаш (Ташкент) и казнил его правителя – противника карлуков. Однако события складывались не в пользу Гао.

Был каганат – стал халифат

– В решительный момент конница карлуков восстала против танской армии и перешла на сторону арабов. В результате китайское войско было разбито, – продолжила Меруерт Хуатовна. – Арабский летописец Ибн ал-Асир в своем сочинении, упоминая о Таласской битве, записал следующее: «В этом году враждовали друг с другом Ихшид Ферганы и царь Шаша (Ташкента). Ихшид попросил у царя Сина (Китая) и тот помог ему 100-тысячным войском; они окружили и завладели Шашем; царь Шаша подчинился царю Сина, и тот не препятствовал ни ему, ни его приближенным. Весть об этом достигла Абу Муслима, и он выслал на войну с ним Зийада ибн Салиха. Они встретились на реке Талас, и мусульмане победили их, убили 50 000 и взяли в плен около 20 000; остальные бежали в Син. Битва произошла в 133 году хиджры (в июне 751 года. – Авт.)».

Впрочем, битва продлилась недолго – пять дней. Из письменных источников известно, что к 751 году арабы уже завоевали Сирию, Иран, Ирак, Палестину и, несмотря на сопротивление Западно-Тюркского каганата, захватили его южные территории и включили их в свой халифат. Так почему же тюрки, вначале активно сопротивлявшиеся захватчикам-арабам, затем вдруг присоединились к ним и помогли одержать победу над танской армией? Как известно, «вдруг» ничто не происходит. Можно предположить, что здесь свою роль сыграл тот факт, что танский Китай, стремившийся к гегемонии в соседней Центральной Азии, стал врагом местных тюрков.

Впервые о Таласской битве упоминается в арабских источниках в связи с другими событиями VIII века. А единственное краткое описание города Атлах, где произошла битва, содержится в сочинении X века, принадлежавшем перу средневекового мусульманского автора ал-Макдиси: «Атлах – большой город, приближается по площади к главному городу, вокруг него стена. Большая часть его – сады, а в рустаке его преобладают виноградники. Соборная мечеть в медине, а рынки в рабаде». Об Атлахе также кратко упоминал эн­циклопедист древнего Востока, автор уникального памятника культуры тюрков «Дивани лугат ат-тюрк» Махмуд Кашгари как о городе, расположенном вблизи Тараза.

Весть о царе Шаша

Как говорилось выше, арабский летописец Ибн ал-Асир сообщал, что, когда весть о «царе Шаша (Ташкента), который подчинился царю Сина (Китая)», достигла Абу Муслима Абд ар-Рахмана (наместника Аббасидов и одного из лидеров восстания, свергшего с престола Арабского халифата династию Омейядов), то он выслал на войну с танским Китаем своего аббасидского военачальника Зияду ибн Салиха. Битва, как мы уже знаем, произошла на реке Талас.

Но почему эта весть так взволновала Абу Муслима, что он решил начать войну? Объяснение старо как мир: Абу Муслим жаждал управлять восточной частью мусульманского мира (машрик) в качестве независимого правителя. И ради этого подавлял любое противодействие, мешавшее его политике. Понятно, что он не мог потерпеть превосходство царя Сина и подчинение ему правителя Шаша.

– История Таласской битвы сохранилась в трудах средневековых мусульманских авторов, это сочинение «Китаб бад ал-халк ва-т-тарих» ал-Мутаххара ибн Тахира ал-Макдиси, который он написал в 966 году, и «ал-Камил фи-т-тарих» Ибн ал-Асира (автор умер в 1233-м), – сообщила Меруерт Хуатовна. – Из исторических источников знаем, что Абу Муслим Абд ар-Рахман был представителем Аббасидов, которые за несколько лет до Таласской битвы, а именно в 749 году, пришли к власти, когда в результате государственного переворота свергли династию Омейядов. Подготовка к перевороту длилась несколько лет. Так, в марте 747-го аббасидский имам Ибрахим послал Абу Муслима как своего личного представителя в Хорасан, чтобы он организовал там местную антиомейядскую организацию. И ему удалось за месяц собрать несколько тысяч сторонников Аббасидов.

После нескольких побед армию сторонников аббасидов возглавил человек по имени Кахтаба, а Абу Муслим продолжал руководить остальной территорией Хорасана из города Мерва (от которого в Туркменистане остались одни развалины), а также захватом Мавераннахра (так называли Центральную Азию во времена арабского завоевания в VII–VIII веках, это слово первоначально означало бескрайние территории по правому берегу Амударьи).

Меруерт Абусеитова подчерк­нула, что важнейшим следствием государственного переворота, устроенного аббасидами, стали утрата арабами привилегированного положения, а значит, монополии на власть, а также уравнения в правах мусульман разного этнического происхождения. Это привело к быстрой исламизации Ирана, Центральной Азии и усилению роли иранского и тюркского факторов в политической и духовной жизни халифата Аббасидов.

Долгосрочные планы роскошного дворца

Восточная политика Абу Муслима, по словам Меруерт Хуатовны, в последние годы стала предметом научных исследований востоковедов. Наместник Аббасидов Абу Муслим Абд ар-Рахман сумел укрепиться в Мерве и стал управлять восточной частью мусульманского мира (машрик) в качестве независимого правителя. Его жажда власти была удовлетворена. За восемь лет активной религиозной и политической деятельности Абу Муслим сформировал новую форму правления, создал новую местную правящую элиту, поддержав стремление местных государственных деятелей в создании сильной государственности на востоке Аббасидского халифата.

– В качестве подтверждения сильной власти Абу Муслима можно назвать его роскошный дворец в Самарканде, обнаруженный во время археологических исследований, – добавила профессор Абусеитова. – Он предназначался для проведения официальных приемов и других государственных дел. Возведение так и незаконченного дворца Акыртас на территории современной Жамбылской области в Казахстане, судя по всему, как и строительство дворца в Самарканде, связано с восточной политикой Абу Муслима.

Обнаруженная на территории комплекса Акыртас в 1996 году мечеть позволила опровергнуть версии об Акыртасе как брахманском храме или несторианском монастыре и с большей точностью определить начало строительства – не ранее середины VIII века. Фундамент, укрепленный красным песчаником, строился на века, что и позволило дворцовому зданию сохраниться до наших дней. Дворец представляет собой четырех­угольное строение размером 205 х 185 м, выложен из массивных блоков красного песчаника.

Дворцовый комплекс в Акыртасе состоит из четырех частей: в трех из них помещения расположены вокруг дворов, а четвертая часть территории свободна от застройки. В центре дворцового комплекса находится двор с двумя водохранилищами – хаузами. В состав комплекса, кроме самого дворца, входят загородные усадьбы, замок, парк, карьер по добыче камня, глиняный карьер и хаузы-водохранилища.

На основе вышеизложенного, по утверждению Меруерт Хуатовны, строительство такого дворцового комплекса, скорее всего, соответствовало долго­срочным планам Абу Муслима в Центральной Азии и его союзников из местной тюркской знати.

Таласская битва и восточная политика Абу Муслима вошли в историю как решающий фактор в исламизации политической элиты Центральной Азии. Победа арабов оказала сильное воздействие на распространение мусульманской культуры, в первую очередь среди городского населения.

Письменные источники свидетельствуют об увеличении числа городов в нашем регионе во времена арабского халифата. Так, согласно историческим данным, в предгорной полосе Таласского Алатау появились города Джумушлагу и Манкент, на Средней Арыси сформировался округ Кенджида с центром в Усбаникете, в Отрарском оазисе – города Кедер, Весидж и Бурук, в округе Шавгар – Ясы, Шагильджан, Карнак, Карачук, Сауран, в низовьях Сырдарьи – Сыгнак, Дженд, Асанас, Барчкент, на северных склонах Каратау – Баладж и Берукет.

Значимость Таласского сражения отмечают и западные исследователи, поскольку оно остановило танскую экспансию на Запад.