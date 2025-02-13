Быть ли Курчатову наукоградом?

Наука
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Лаура Тусупбекова
специальный корреспондент

Современная научная база здесь есть, а вот условий для комфортной жизни пока нет

Фото из архива: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Депутаты Комитета Сената по международным отношениям, обороне и безопасности провели расширенное заседание, посвященное развитию наукоградов. В центре внимания – возможность включения города Курчатова в проект Концепции создания и развития наукоградов, разработанный Министерством науки и высшего образования (МОН).

Как напомнил глава комитета сенатор Андрей Лукин, МОН разработан проект Концепции создания и развития наукограда. В проекте в качестве пилотной площадки предлагается Алматинская область, где имеются ресурсы СЭЗ «ПИТ «Алатау», Институт ядерной физики и удобное расположение агропредприятия «Байсерке-Агро», которое может предложить земельные участки для развития био- и агротехнологий. Отраслевыми направлениями пилотного проекта выбраны ядерная физика и атомная энергетика, а также био- и агротехнологии.

– Наш комитет в конце прошлого года посетил город Курчатов и объекты Национального ядерного центра (НЯЦ). Как известно, НЯЦ является градообразующим предприятием в Курчатове. Озна­комившись с его деятельностью, мы убедились в том, что здесь расположены во многом не имею­щие мировых аналогов научные установки, включая исследовательские ядерные реакторы, экспериментальные стенды, казахстанский термоядерный материаловедческий токамак «КТМ», современные научные лаборатории, оснащенные передовым аналитическим оборудованием и многое другое, –аргументировал сенатор.

Кроме того, в НЯЦ работают над целым рядом совместных проектов в атомной сфере с ведущими в данной области странами. Это и атомная энергетика, и безопасность атомных электростанций, и радиоэкология, и гео­физика. Именно специалисты НЯЦ работали над вопросами безопасности после аварии на японской АЭС «Фукусима-1». То есть научный потенциал здесь серьезный.

– Наши ученые наравне с коллегами из других стран состоят в числе разработчиков ядерных реакторов Франции, Японии и России. А главное – здесь научились зарабатывать на науке. Другими словами, есть и наука на мировом уровне, и специалисты, и оснащение, и коммерческая прибыль. Более 25 процентов экономически активного населения Курчатова работает в Национальном ядерном центре. Как я уже отметил, Национальный ядерный центр – градообразующее предприятие, по сути уже готовый наукоград, – сказал Андрей Лукин.

После этой поездки сенаторы направили в Правительство рекомендации и депутатский запрос по вопросу придания городу Курчатову статуса наукограда, а также просьбу к Правительству поддержать принятие специального закона о наукоемких территориях. Правительство в своем ответе сообщило, что вопрос, поднимаемый в депутатском зап­росе, и предложения прорабатываются с заинтересованными государственными органами и пообещало дополнительно уведомить депутатов о результатах рассмотрения.

– Какой-либо дополнительной информации мы пока не получили и не наблюдаем широкого обсуждения в обществе планов, можно сказать, стратегического характера, то есть вопроса выбора того или иного города наукоградом, – констатировал сенатор.

О научном потенциале Курчатова рассказал заместитель генерального директора НЯЦ Владимир Витюк. Курчатов де факто уже наукоград, но без соответствующего статуса поддерживать науку будет сложнее год от года, потому что наука требует финансовых вливаний и умов. А как привлечь эти самые умы, если нет возможности обеспечить их элементарными условиями для жизни – жильем, их детей – детским садами и школами, комфортабельным отдыхом, в конце концов?

Аким Курчатова Болат Абдралиев говорит, что город готов стать наукоградом.

– Может быть даже, это единственный город, в котором градообразующим предприятием является научная организация. Есть парк ядерных технологий, который, может быть, не так успешно действует, но он действует, у него есть свои разработки. Население города Курчатова на сегодня чуть переваливает за 10 тысяч, однако большая часть экономически активного населения так или иначе, но имеет отношение к науке. Вся территория города – 11 тысяч гектаров, расположен он в 130 километрах от города Семея. Транспортно-логистически Курчатов очень интересен, потому что единственная станция Дегелен, которая соединяет восток с севером, находится в нашем городе. У нас есть свободные электрические мощности в целом. Однако с момента закрытия Семипалатинского ядерного полигона город шел на убыль и были инфраструктурные проблемы. На сегодня местные исполнительные власти прикладывают все усилия, мы восстанавливаем заброшенные дома, ремонтируем сети. Однако хотелось бы, чтобы статус – «наукоград» – был обусловлен государственной поддержкой, – сказал аким Курчатова.

Наряду с существующими условиями, которые дают отличные перспективы для наукограда, есть и проблемы, и они существенны. Главная – отток кадров. В городе остаются по-настоящему преданные науке люди. Интерес­ная деталь – уезжают не из-за маленьких зарплат, а из-за того, что в городе нет элементарной городской среды для более-менее комфортной жизни.

– Нет необходимой инфраструктуры для должного отдыха населения. Инвесторы готовы сейчас прийти в наш город, однако их также беспокоит состояние медицины и образования. Молодые ученые, желающие приехать, тоже хотят жить в комфортном городе, – сказал Абдралиев.

Почему именно Курчатов? Потому что, сказал аким этого города, в Курчатове имеется современная научная база, что позволит быстро достичь результатов, но без мер социальной поддержки ученых город не сможет стать наукоградом.

– На сегодня у нас 236 очередников на жилье. Порядка 140 – социально уязвимые слои населения (СУСН). С мая вступает в силу закон, который дает право получать из Государственного жилого фонда жилье всем граж­данам, однако приоритетное право остается у категории СУСН, соответственно, если к нам приезжает учитель или тот же ученый, он может встать в очередь, но получит квартиру только тогда, когда мы завершим с категорией СУСН, а она, по сути, нескончаема. На сегодня у меня есть такой человек, который встал в очередь буквально три месяца назад, имеет приоритетное право. И есть учитель, который стоит в очереди с 2017 года, мы посчитали: в ближайший год он квартиру не получит, а первый получит. То есть в этом существует какая-то несправедливость. Если бы нам было дано право выкупать и служебное жилье, это тоже могло бы решить проблему, – сказал аким Курчатова.

К слову, проект законодательных норм о наукограде находится сегодня в Мажилисе. Как сказал представитель МОН в законопроекте вопрос создания наукограда с точки зрения развития городской инфраструктуры отсутствует, потому что это связано «с денежными ресурсами». Но наукоград – это прежде всего люди. И если мы хотим, чтобы люди пришли в наукоград, надо создавать для них комфортную среду. Ученые должны не только предлагать инновации и развивать науку. Они должны жить в хороших условиях.

А пока МОН кивает на Минфин, Минфин – на Минэкономики, Минэкономики – на акимат Курчатова, и кто в итоге будет решать этот вопрос – неясно. Поэтому сенаторы на заседании требовали конкретных ответов.

– Первое, Министерство нацэко­номики говорит, что у них расчетов нет, пусть уполномоченный орган даст расчеты. Кто уполномоченный орган? Министерство науки и высшего образования. Договорились? Договорились. МОН внесет расчеты, когда их предоставит акимат Курчатова. Аким города Курчатова, когда вы внесете расчеты в МОН? – спросил сенатор Лукин.

– Хоть сегодня, – ответил Болат Абдралиев.

– В месячный срок акимат вносит в министерство. Я почему спешу и ограничиваю сроки? Потому что на сегодня данные документы уже находятся на рассмотрении в Мажилисе. И как мы уже говорили, там действительно идет очень бурное обсуждение. Поэтому без конкретного решения это сделать невозможно. И в Министерстве национальной экономики совершенно правы, они говорят: «Мы готовы рассмот­реть, изыскать какие-то деньги, определить этапность, дайте нам расчеты, для того, чтобы мы могли выйти и конкретно говорить, чтобы город Курчатов мы могли внести в соответствующую концепцию развития». Договорились по этому вопросу? – спросил Андрей Лукин и получил утвердительный ответ.

По итогам заседания участниками было принято решение направить рекомендации в Правительство о внесении дополнений в Концепцию для включения города Курчатова в качестве пилотной площадки, а также ускорить рассмотрение законопроекта о наукоемких территориях.

#Сенат #заседание #Курчатов #НЯЦ #МОК #наукоград

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