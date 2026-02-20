В жизни любого театрального коллектива, кроме создания сценических образов и погружения в драматургию, существуют иные, не менее важные пути развития. Одним из таких путей, демонстрирующих стремление к культурному обогащению и интеграции, стало решение труппы освоить государственный язык. Это не просто дань времени, а глубоко осознанная инициатива, продиктованная желанием лучше понять свою страну, ее культуру и, конечно же, своего зрителя.

– Знать государственный язык необходимо – это долг перед страной и уважение к согражданам, большая часть которых говорит на нем, – отмечает актер Сергей Елеусизов.

Его слова точно отражают мотивацию, стоящую за началом занятий. Знание государственного языка открывает перед актерами новые горизонты: возможность работать в кино и на телевидении, вести мероприятия не только на русском, но и на казахском языке, а значит, получать больше интересных предложений и быть более востребованными.

Но дело не только в карьерных перспективах. Для актеров, чья профессия строится на глубоком понимании человеческих мотивов и эмоций, изучение другого языка – это расширение палитры восприятия мира.

Занятия проходят раз в неделю, по субботам, непосредственно в стенах театра.

– Мы собираемся утром до репетиции, это очень удобно – прямо на рабочем месте можно еще и язык выучить, – делится впечатлениями актриса Анна Юдина.

Несмотря на удобный график, процесс освоения казахского языка легок далеко не для всех.

– Перед началом рабочего процесса мы разбираем грамматику и фонетику. Конечно, есть сложности и трудности с произношением, какие-то слова трудно запоминаются, есть путаница с окончаниями, – рассказывает заведующая труппой Ольга Якунина.

А Сергей Елеусизов отмечает, что главная сложность для него – переключаться с одного языка на другой. Он приводит в пример специфику казахского языка:

– В казахском языке нет предлогов, совсем по-другому склоняются слова, нежели в русском языке. Трудности возникают и в групповых занятиях, когда уровень подготовки у всех разный: к примеру, для меня что-то кажется очевидным и простым, а кто-то из моих коллег только уясняет для себя, к примеру, какие гласные твердые или мягкие.

Однако актеры обладают уникальным преимуществом. Если они поют, то легко могут освоить фонетику и произношение. Актерам приходится учить много текстов, у них лучше натренирована память, поэтому запоминать слова и их произношение особого труда не составляет.

Самая верная методика изучения, по мнению Сергея Елеусизова, – в первую очередь освоить грамматику и разобраться в структуре языка, а затем пополнять свой словарный запас и как можно раньше переходить к практике и больше общаться с носителями. Он сам старается погружаться в казахский язык – слушает подкасты по истории языка, по его развитию, и это очень помогает.

– Язык – это не просто буквы и слова, необходимо полное погружение в культуру, историю, традиции, и это очень интерес­но, – считает Сергей. – Изучение языка действительно оказывает глубокое влияние на понимание казахской культуры.

В репертуаре русского драматического театра уже есть постановки на казахском языке.

– В репертуаре нашего театра уже были постановки на казахском языке, такие как «Птица счастья», «Монолог шепотом», где исполнялись песни и произносились некоторые фразы на казахском языке. И, безусловно, изучение языка поможет лучше и детальнее понять произведения казахских драматургов, – делится Ольга Якунина.

Особо она отмечает актуальную постановку «Слова назидания» по Абаю Кунанбайулы, где актеры исполняют песни и говорят на казахском.

Сергею Елеусизову довелось сыграть главную роль в спектак­ле, где он говорил на казахском языке. В 2015 году актеры двух театров Семея – имени Достоев­ского и Абая – представили на суд зрителей совместный спектакль о Шокане Уалиханове. Роль главного героя досталась Сергею. Спектакль – это последняя ночь жизни молодого, полного планов, но настигнутого неизлечимой болезнью Шокана. Его друзья Федор Достоевский, Григорий Потанин, отец Шынгыс Уалиханов, первая любовь Жадыра появляются в юрте Шокана, видимые лишь ему. Монолог героя превратился в яркие диалоги, а они – в захватывающие истории из жизни Уалиханова.

А теперь у Сергея и его коллег по подмосткам есть определенная цель – освоить казахский язык, и не просто говорить на нем, а научиться красиво выражать свои мысли.

– Тогда и взаимодействовать с казахоязычной аудиторией, несомненно, будет легче, – уверен он.

Ольга Якунина ставит перед собой амбициозную задачу: за шесть месяцев выучить казахский язык на бытовом уровне.

Инициатива коллектива теат­ра – это не просто профессиональный рост актеров, это пример искреннего межкультурного диалога для всего общества. Осваивая казахский язык, актеры не только обогащают свой репертуар и расширяют возможности, но и строят прочные культурные мосты, способствуя взаимопониманию и уважению между народами. И, возможно, совсем скоро мы увидим их на сцене в новых, еще более глубоких и многогранных ролях – в спектакле, полностью поставленном на казахском языке.