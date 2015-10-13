Бюро Сената определило вопросы предстоящего пленарного заседания палаты

Под председательством Касым-Жомарта Токаева состоялось заседание бюро Сената. Члены бюро согласовали повестку дня очередного пленарного заседания палаты. В предстоящий четверг сенаторы планируют рассмотреть 12 законопроектов, сообщает Kazpravda.kz.
На рассмотрение депутатов вносятся проекты законов о ратификации Соглашения между правительствами Казахстана и Китая по режиму казахстанско-китайской государственной границы и Соглашения между правительствами государств – членов Шанхайской организации сотрудничества о создании благоприятных условий для международных автомобильных перевозок. В первом чтении на заседании палаты будут рассмотрены проекты законов "О государственном аудите и финансовом контроле" и "О государственно-частном партнерстве", а также сопутствующие им поправки.
Сенаторы также рассмотрят законопроекты "О саморегулировании", "Об общественных советах" и проекты сопутствующих законов. Также будут рассмотрены законопроекты о внесении поправок в законодательство по вопросам развития местного самоуправления, электроэнергетики и деятельности местной полицейской службы.
Кроме того, бюро распределило среди постоянных комитетов Сената 18 законопроектов, поступивших накануне из Мажилиса. Головные комитеты обобщат предложения всех постоянных комитетов Сената и подготовят соответствующие заключения по данным законопроектам к пленарным заседаниям палаты.