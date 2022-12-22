Бывших полицейских не бывает

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​​​​​​​Юлия Пулина

Ветеран органов внутренних дел задержал воров в Жезказгане. Подозрительных личностей пенсионер Ергали Сатибалдин выслеживал два дня.

Как отметили в пресс-службе УВД области Улытау, 14 декабря аксакал заметил двух граждан, которые извлекали кабель из колодца на одной из улиц Жезказгана. Их действия показались ему подозрительными, поэтому он решил проследить, что будет дальше. Сомнения подтвердились – мужчины перепрятали кабель в укромном месте и скрылись.

Ергали Сатибалдин наблюдал за тайником два дня. В праздничный день воры вернулись за похищенным. Пенсионер был наготове: на своем автомобиле он перекрыл им выезд и сообщил в полицию о происшествии.

Сообщение поступило на пульт дежурной части в 23.00, на сигнал экстренно выехали сотрудники роты патрульной полиции и бойцы СОБР УП Жезказгана. Благодаря оперативным действиям неравнодушного ветерана ОВД, его профессиональному чутью и сноровке подозреваемые – двое мужчин в возрасте 37 лет – были задержаны с поличным.

Подозреваемые дали признательные показания. Выяснилось, что они похитили километровый кабель. Сумма материального ущерба составила 3 млн тенге. По словам злоумышленников, они планировали продать похищенное.

Идет досудебное расследование, полицейские проверяют причастность задержанных к другим аналогичным преступлениям.

Начальник УП Жезказган подполковник полиции Аскар Садуакасов отметил активную гражданскую позицию Ергали Сатибалдина, поблагодарив его за проявленное мужество. Он вручил герою благодарственное письмо и памятный подарок.

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