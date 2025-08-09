Возобновит ли он работу с первой ракеткой Казахстана, неизвестно, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Спортс.ру

Фото: Getty images

Тренер Елены Рыбакиной Стефано Вуков получил возможность вернуться к работе после успешной апелляции, пишет The Athletic.

Напомним, в январе Вуков был отстранен от работы в туре на основании расследования WTA, связанного с нарушением кодекса поведения и обвинениями в оскорбительном отношении к Рыбакиной. В частности, расследование выявило случаи психологического давления и создания зависимости спортсменки от тренера.

В начале июня этого года хорват обжаловал годичный запрет.