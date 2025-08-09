Возобновит ли он работу с первой ракеткой Казахстана, неизвестно, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Спортс.ру
Тренер Елены Рыбакиной Стефано Вуков получил возможность вернуться к работе после успешной апелляции, пишет The Athletic.
Напомним, в январе Вуков был отстранен от работы в туре на основании расследования WTA, связанного с нарушением кодекса поведения и обвинениями в оскорбительном отношении к Рыбакиной. В частности, расследование выявило случаи психологического давления и создания зависимости спортсменки от тренера.
В начале июня этого года хорват обжаловал годичный запрет.
«WTA полностью привержена обеспечению безопасной и уважительной среды для всех спортсменов и участников, как это прописано в нашем кодексе поведения и кодексе по обеспечению безопасности. Любые санкции, выданные за нарушение правил обеспечения безопасности, тщательно рассматриваются и могут быть обжалованы в независимом трибунале. Хотя детали дела остаются конфиденциальными, мы можем подтвердить, что Стефано Вуков теперь имеет право получать аккредитации на турнирах WTA. Мы не будем делать дополнительных комментариев», – говорится в заявлении WTA для The Athletic.