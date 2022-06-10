Частный судебный исполнитель – фигура для многих спорная, но необходимая

На все руки мастера

Ученье – свет и... «Сова»

Если сделать отсыл к истории, то Казахстан первым из стран СНГ ввел институт частного судебного исполнения – 6 июня 2007 года состоялся I съезд судебных исполнителей республики. И приобщился таким образом к празднованию еще одного профессионального праздника: каждый второй четверг июня отмечается Международный день судебных исполнителей.

Пожалуй, стоит рассказать о «судебниках» не только в контексте судебных тяжб.

Арман Кусанов – интеллектуал. У него такое хобби – искать ответы в голове на каверзные вопросы. Безусловно, такой навык вовсю пригождается в профессии: уже 5 лет мужчина является членом Республиканской палаты частных судебных исполнителей и по совместительству заместителем руководителя региональной палаты ЧСИ по СКО. А до этого проработал больше 10 лет в органах прокуратуры.

Пристрастие к головоломкам привело Армана по назначению: еще в 2018 году в Петропавловске прошли первые встречи игры «Что? Где? Когда?», для участия в которых судебного исполнителя пригласили хорошие знакомые – журналисты телеагентства.

– Неожиданно понравилось, почувствовал, как говорится, вкус игры. И уже в 2019 году участ­вовал во всех трех сезонах игр. Триж­ды становился лучшим игроком команды, дважды доходили до финала, чуть не дотянув до выигрыша, – рассказывает Арман.

Но одной игры показалось мало, и мужчина с удовольствием участвовал в интеллектуальных играх «Брейн Гейм».

В 2019 году в честь Дня работников органов юстиции были организованы игры специально для частных судебных исполнителей, адвокатов, нотариусов, судебных экспертов и работников юстиции. Это оказалось отличной возможностью собрать свою команду «судебников». Выбор напарников оказался крайне удачным – в напряженной борьбе ребята одержали победу и заняли первое место.

Бросить любимое теперь уже дело Арман не мог, с головой ушел в очередные встречи клуба знатоков: в зимней серии игр «Что? Где? Когда?» стал членом команды городского департамента юстиции. И опять все сложилось удачно: команда вышла в финал и заняла первое место по области.

К сожалению, продолжить интеллектуальные соревнования знатокам помешала пандемия. Члены клуба с нетерпением ждут, когда же возобновятся встречи. А пока читают, читают, читают – надо всегда быть готовыми к мозгобатлам.

К слову, как считает сам Арман, именно чтение, запоем с самого детства, подвигло его к любознательности, помогающей запоминать и к месту использовать массу информации. Любовь к книгам привила мама, проработавшая всю жизнь библиотекарем. Эта же любовь сделала из Армана выпускника школы с красным аттестатом. А теперь – импозант­ного джентльмена с бабочкой и хрустальной совой в руках.

– Сейчас времени на чтение практически нет – работа, работа. Но я нашел альтернативу – аудиокниги. Они ничем не хуже бумажных версий, так же помогают расширить кругозор. Кого предпочитаю из авторов? Однозначно Акунина! Его детективы развивают логику, а в играх «Что? Где? Когда?» не столь важны знания, сколько логичес­кое мышление, – считает Арман.

Ни дня без книги

Руководитель управления по обеспечению исполнительного производства региональной палаты ЧСИ Западно-Казахстанской области Пердебек Кабылбеков уникален по-своему. Он тоже обожает читать, но нехватку времени на любимое занятие компенсирует способностью в буквальном смысле поглощать книги – по одной в день. Интересуется всем: историей, художественной литературой, бессмертной классикой и опять-таки детективами.

– Запоминаю прочитанное моментально. Не просто бездумно проглатываю, а прекрасно помню даже спустя время имена героев и сюжет. На скорочтение не ходил, вот так повезло от природы. Прочитанное здорово помогает в работе с людьми, – говорит Пердебек.

Коллеги о таком таланте знают и восхищаются: собеседник из мужчины превосходный, поддержит и разовьет любую тему. При этом профессионал своего дела: руководит палатой с 2020 года, до этого возглавлял управление департамента по исполнению судебных актов.