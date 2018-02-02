Частный сыщик взял след
Елена Левкович
Правда, представителей этой интереснейшей профессии в нашей стране крайне мало. Если вбить в поисковик «частный сыщик» или «частный детектив», то услужливый Google выдаст не более 15 предложений по всему Казахстану. Из них реально действующих – две трети, а то и меньше. У остальных телефоны или отключены, или просто такие номера уже не существуют. Так что если судьба подведет к идее нанять частного сыскаря, то придется поискать. Особенно в городах поменьше, потому что современные шерлоки холмсы занимаются сыскной деятельностью в основном в Астане и Алматы. Спектр услуг подобных агентств широк: от выявления порочных связей у «половинок» до розыска алиментщиков и должников.