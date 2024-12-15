Челлендж благодарности коммунальщикам запустили в Астане

Фото: акимат Астаны

Новый челлендж в знак благодарности сотрудникам коммунальных служб запустили в Астане. Поддержали его именитые спортсмены, сообщает официальный сайт столичного акимата.

Этим утром спортсмены собрались в Парке влюбленных, для того чтобы раздать горячий чай и баурсаки тем, кто на ежедневной основе трудится на

«Сегодня у нас действительно доброе утро, потому что мы собрались со спортсменами и ребятами из творческой сферы и решили порадовать тех, кто делает наш город чище и лучше», - рассказал основатель футбольного клуба SD Family Дидар Сыдыкбек.

Спортсмены приняли участие в уборке снега. Данное мероприятие продемонстрировало единство и взаимоуважение среди горожан столицы, которые ранним утром вышли поддержать работников коммунальных служб.

«Чистота нашего города - это большой труд работников коммунальных служб. Для того, чтобы выразить свою благодарность, мы собрались с коллегами из спорта и решили обрадовать работников горячим чаем и баурсаками», - отметил чемпион мира среди юношей по тяжелой атлетике Едіге Емберді.

Инициативу также поддержали такие спортсмены, как Улжан Ракишева, Биғали Зкрияев, Ерболат Бекболатов, Саян Жандильдин и Джамбулат Ибрагимов.

В дальнейшем акция охватит все районы города и будет проводиться на ежемесячной основе.