Фото: ДП Шымкента
Происшествия
Человеческие останки обнаружили в Костанайской области

В полиции Карасуского района Костанайской области начато досудебное расследование по факту обнаружения человеческих останков, передает Kazpravda.kz со ссылкой на alau.kz.

17 июля на пульт 102 отдела полиции Карасуского района поступило сообщение, что в семи километрах от села Люблинка на берегу русла от протока талых вод обнаружены останки человеческого скелета.

Полицейские провели осмотр места происшествия. При первичном осмотре скелет имеет признаки старого захоронения.

Останки скелета направлены на судебно-медицинскую экспертизу. Начато досудебное расследование.

 

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