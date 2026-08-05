Ушел из жизни известный казахстанский режиссер Ардак Амиркулов

Кино,Соболезнования
Дана Аменова
специальный корреспондент

Его фильмы вошли в золотой фонд отечественного кино

Фото: пресс-служба МКИ РК

Выдающийся казахстанский режиссер Ардак Амиркулов скончался на 71-м году жизни. МКИ выразило соболезнования в связи с кончиной родным и близким мэтра отчественной киноидустрии, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства

«Ардак Джамансарович посвятил свою жизнь развитию национального киноискусства и внес неоценимый вклад в становление и развитие казахстанской кинематографии. Как талантливый режиссер, педагог и наставник он оказал большое влияние на профессиональное становление нескольких поколений кинематографистов. Фильмы Ардака Амиркулова «Гибель Отрара», «Абай», «Прощай, Гульсары!» и другие вошли в золотой фонд отечественного кино. Его работы отличались глубоким осмыслением истории страны, духовных ценностей народа и человеческой судьбы, заслужив признание зрителей и профессионального сообщества»,  отмечается в публикации.

В министерстве подчеркнули, что светлая память об Ардаке Амиркулове, его достойной жизни и значительном вкладе в развитие казахстанской культуры и киноискусства навсегда сохранится в памяти народа.

#кончина #соболезнование #режиссер #Ардак Амиркулов

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