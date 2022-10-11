Человек высокого полета

Известному писателю и журналисту Шерхану Муртазе в этом году исполнилось бы 90 лет. Уроженца села Талапты Жуалынского района, снискавшего славу в народе благодаря своим обширным знаниям в разных сферах, богатому жизненному опыту и острому перу, мы помним как мастера своего дела, долгое время занимавшего руководящие должности в массмедиа, как депутата, общественного и политического деятеля, главного редактора газет «Қазақ әдебиеті» и «Социалистік Қазақстан», воспитавшего целую плеяду журналистов, ныне составляющих элиту казахскоязычных периодических изданий.

Братские узы

Член Союза писателей Казахстана, почетный журналист РК Бекет Момынкул, имеющий родственные узы с Шерханом Муртазой, знал его прежде всего как смелого и справедливого человека.

– Я был еще совсем юным, когда впервые увидел его, – вспоминает Бекет Момынкул. – Шер-ага, живший в соседнем ауле, приехал в наше село. Мы встретились у его младшего брата Батырхана. Помню, тогда он сказал мне, что мой дед Момынкул и его отец Муртаза были не просто близкими по крови, а являлись, можно сказать, родст­венными душами, которых связывала крепкая дружба, и предложил сохранить ее уже между их потомками.

Так сложилось, что их близкое общение завязалось только тогда, когда они стали старше, после 60-летия Шерхана Муртазы. В эту пору писатель начал чаще приезжать в гости к Бекету Момынкулу, который к тому моменту уже добился определенных высот в журналистике, и им всегда было о чем поговорить.

– Мне довелось 5 лет учиться вместе с сыном Шер-ага в вузе, поэтому я тоже довольно часто бывал в их доме, – вспоминает Бекет Момынкул.

Несмотря на весомую разницу в возрасте (23 года), у них сложились теплые дружеские отношения, которым могут позавидовать многие ровесники. Они делились планами, творческими идеями, радовались успехам друг друга и поддерживали в трудные минуты.

– Был такой период в жизни Шер-ага, всю жизнь работавшего ради блага страны, когда он оказался буквально не у дел. Это произошло, когда журналист, занимавший высокую должность, сошел с политической орбиты. Вокруг него образовался некий вакуум. И причиной тому стал… его характер. Дело в том, что его отличало, я бы сказал, какое-то бесстрашие. Шерхан Муртаза не боялся говорить правду в лицо и мог открыто высказать критику кому угодно, даже руководству страны. По этой причине в определенный момент он и потерял работу, – вспоминает Бекет Момынкул.

Именно тогда Шерхана Муртазу пригласили поработать на областной телеканал по конт­ракту в качестве эксперта, которого знала вся страна. Его задачей было отвечать на воп­росы по горячим темам в регионе и республике. Передача выходила два раза в неделю. Она даже получила название «Шер-аға сағаты» («Час Шер-ага»). Это были часовые выпус­ки, которые вел заместитель директора Аскарбек Сейлхан. Примечательно, что благодаря этой передаче заметно вырос рейтинг телеканала.

Можно вспомнить один из многих примеров, когда слово Шерхана Муртазы стало чуть ли не орудием в руках простых граждан. О нем с гордостью рассказал Бекет Момынкул.

– В свое время руководством региона было принято решение построить в областном центре китайский рынок, – напомнил он. – Эта новость была плохо воспринята местным населением. Проект грозил, во-первых, масштабным заселением области жителями из Поднебесной; во-вторых, закрытием существовавшего базара и, как следствие, потерей работы для многих, которые имели в нем единственный источник семейного дохода. В основном это были женщины, они и подняли шум, но их никто не желал слушать.

Вернувшись из другого города, Шер-ага узнал, что в областном центре происходят волнения, и его тотчас вывели в прямой эфир. Зная политику соседнего государства, он выступил против строительства рынка. На следующий день около областного акимата собрались возмущенные женщины, которые цитировали слова писателя. Воодушевившись выступлением Шерхана Муртазы, они стали требовать закрытия этого проекта. К ним вышел заместитель акима области и объявил, что вопрос закрыт: строительство базара отменено. Этот случай свидетельствует о высоком авторитете Шерхана Муртазы в народе, к мнению которого прислушивались не только простые граждане, но и чиновники всех рангов.

Среди увлечений Шерхана Муртазы Бекет Момынкул особо выделил рыбалку. По словам моего собеседника, писатель не признавал сети или какие-либо браконьерские уловки. Если рыбачить, то только с удочкой.

– Помнится, в июле ему так захотелось на рыбалку, и мы в компании нескольких человек поехали на Каменное озеро. Приехав на место, закинули удочки – клева нет. Так продолжалось все время, пока мы там были с раннего утра. Ближе к обеду решили возвращаться домой. Уже на выезде Шер-ага увидел небольшой водоем неподалеку, в котором заметил какое-то движение. Мы остановились. Он закинул удочку, и, к общему удивлению, рыба не заставила себя долго ждать. Клев был отменный, и он стал ловить. Так незаметно прошло около двух часов. Шерхан-ага даже не обратил внимания на то, что солнце начало палить, а он все это время сидел в одних плавках. Последствия были не из приятных. После того как мы отвезли его в аул, прошло пару дней, он позвонил и позвал к себе. По телефону голос был слабый и хриплый. Когда я приехал, увидел его в очень плохом состоянии: вся кожа потрескалась, а он сидел и не двигался. Спросил его, что случилось, а он в ответ шутливо с улыбкой ответил: «Видишь, я как сгоревшая картошка».

Тяжелое детство

В последнем романе автобиографического характера Шерхана Муртазы «Ай мен Айша» («Луна и Айша») описана вся жизнь писателя. Он начинается строками о том, что Шер-ага родился в маленьком ауле у горного подножья Алатау. Говорится, что это было трудное время. В юном возрасте он потерял отца, которого объявили «врагом народа» и сослали в Сибирь, откуда он так и не вернулся. И мать Айша осталась одна с тремя детьми.

– Шер-ага говорил, что его тяжелое детство отпечаталось в памяти отчетливо, а с возрас­том порой не мог вспомнить, что было только вчера. И, возможно, поэтому родная мынбулакская земля все время манила его, хотя он повидал немало красивых мест, – говорит мой собеседник. – Он говорил, что был в столице Франции, ездил в Чикаго и Нью-Йорк, посетил Индию, но они ему не снились. Зато он постоянно видел во сне свой маленький аул у подножья гор. И еще каждый день ему снилась мать, которая несла на себе тяжелый груз. Ведь она была вдовой, которая носила клеймо «жены врага народа», и ей нужно было воспитать троих детей…

Семья жила очень плохо. Такие условия сегодня даже трудно представить. Мать с раннего утра до позднего вечера работала на ферме. В это время полуголодные дети оставались дома одни. Пятилетний Шерхан присматривал за своими младшими сестренкой и братишкой. Помимо того, что еды не хватало, проблема была с водой – мыться было негде...

– Шер-ага был очень честным. И в других ценил это качество. У него будто природный дар был видеть собеседника насквозь, – вспоминает Бекет Момынкул. – Если люди говорили неправду, он мог определить это. При этом не обвинял их ни в чем, но больше с такими людьми старался не поддерживать отношения.

Шерхан Муртаза очень любил детей.

– Каждый раз, когда мы ехали в аул, он заходил в магазин и покупал конфеты. Набивал ими карманы, а затем угощал местную ребятню. Дети с удовольствием бежали к нему за сладкими гостинцами, – рассказывает мой собеседник. – Перед глазами встают и другие картины из прошлого. Когда он баллотировался в депутаты, мне довелось руководить его предвыборным общественным штабом. Шер-ага успешно прошел кампанию.

Творческий путь

Говоря о журналистском таланте Шерхана Муртазы, можно сказать одно – умелое владение словом позволило ему впоследст­вии долгие годы занимать руководящие должности в сфере СМИ и литературы и даже возглавить Государственный комитет телерадиовещания.

– Его отличали в первую очередь высокие организаторские способности, – подчеркнул Бекет Момынкул. – Он мог разглядеть в человеке определенные сильные стороны и развивал их, умел расставлять подчиненных на нужные позиции, где те принесли бы большую пользу. Из-под его крыла вышли многие известные мастера слова. Среди них – Абиш Кекилбаев, Рахымжан Отарбаев, Оралхан Бокей, Фариза Онгарсынова, Мухтар Шаханов, Муса Рахманбердиев и другие. Все они прошли школу журналистики Шерхана Муртазы, который в то время стоял у руля республиканской молодежной газеты «Лениншіл жас» («Ленинская смена»). Среди них даже есть фраза, которая стала практически крылатой. В переводе на русский язык она звучит как «мы все вышли из чекменя Шерхана».

Шерхан Муртаза обладал способностью привлечь внимание читателей. В каком бы издании он ни работал, с его приходом тираж увеличивался. К примеру, за два-три года ему удалось повысить число подписчиков газеты «Қазақ әдебиеті» в три раза! Причем он делал это не принудительным методом, а интересным содержанием. Он совершенно изменил его, и люди это оценили, стали искать газету. Тоже самое можно сказать и об издании «Социалистік Қазақстан», которое впоследст­вии было переименовано в «Егемен Қазақстан».

– Надо сказать, что, работая корреспондентом, он много ездил и собирал информацию о людях, – продолжил мой собеседник. – Затем накопленный материал Шерхан Муртаза использовал в своем творчестве. К примеру, в романе «Қара маржан» («Черное ожерелье») рассказывается о каратауских залежах фосфоритов. Главным героем в произведении является не вымышленный персонаж, а вполне реальный человек – отец нашей коллеги Алмы Оразбаевой. За этот роман автор получил Государственную премию Казахской ССР. Вот так журналис­тика переросла в писательство.

Поражает его трудолюбие. Большую часть его времени и сил отнимала основная работа. Но он все же находил возможность для творчества. Писал ночами. Когда семья ложилась спать, он брал в руки карандаш и бумагу и отправлялся на маленькую кухню своей скромной двухкомнатной квартиры. В таких условиях рождались его знаменитые произведения. Так появился на свет и роман «Қызыл жебе» («Красная стрела»), повест­вующий о государственном и политическом деятеле, борце за права тюркских народов Тураре Рыскулове, оставившем свой след даже в Монголии.

– В советскую эпоху не то чтобы писать роман, упоминать имена таких личностей было опасно. Но Шерхан Муртаза не побоялся. Его творчество также свидетельствует о его бесстрашии. Он возродил имя одного из казахских лидеров, – отметил Бекет Момынкул. – Лично мне импонируют рассказы Шер-ага. Во-первых, они написаны таким легким языком, что читаешь без особых усилий. Говорю так, потому что некоторые авторы, особенно казахскоязычные, к сожалению, страдают многословием. Они строят свое повествование при помощи таких длинных предложений, что очень трудно понять смысл. Пока прочитаешь предложение до конца, уже забываешь, что было в начале. Произведения же Шерхана отличают лаконичность предложений и красивый сочный язык, поэтому читать их – одно удовольствие.

Последний роман

Примечательно, что Бекету Момынкулу довелось не просто прикоснуться к творчеству любимого многими писателя в качестве читателя, а даже сделать перевод на русский язык нескольких рассказов и его последней книги «Один изъян бытия».

– Это было накануне его 80-летия, – вспоминает мой собеседник. – Мы жили недалеко друг от друга, поэтому по вечерам вместе часто пили чай, играли в бильярд. Кстати, это была его любимая игра. Однажды во время очередной встречи он спросил меня, занимаюсь ли я по-прежнему переводами. Я сказал, что да. Тогда Шер-ага поинтересовался, не хочу ли я взяться за перевод его новой книги. Я попросил экземпляр, чтобы ознакомиться, а затем решил попробовать.

Это небольшое издание, написанное в необычной форме. На его страницах автор поделился своей мудростью и философскими размышлениями, приправленными нотками юмора и личными наблюдениями, а также дополненными анализом и познавательной информацией. Его полный перевод занял у Бекета Момынкула около трех месяцев. Завершив работу, он оставил Шерхану Муртазе рукописный вариант и стал ждать оценки и возможных вопросов.

– Прошла неделя – Шер-ага молчал, завершилась вторая – снова тишина, – рассказывает мой собеседник. – Когда подошла к концу третья неделя, подумалось, что, наверное, ему не понравилась моя работа. Только спустя еще несколько дней я наконец услышал ответ – Шер-ага сказал только одно слово: «Молодец!»

В своих книгах жамбылский писатель поднимал вопросы, касающиеся национальной политики, репрессий, роли женщины в казахском обществе в годы войны и послевоенный период, состояния аулов, развития сельского хозяйства. Последние темы он поднимал и будучи народным избранником.

В его творчестве можно выделить отдельное направление – драматургию. К примеру, известны пьесы «Письмо Сталину», «Пятый угол» и другие. Даже роман «Ай мен Айша» написан в такой форме, как готовый сценарий для спектакля.

– В этом году мы с журналис­том Аскарбеком Сейлханом в ознаменование 90-летнего юбилея писателя и журналиста выступили с предложением к местным влас­тям организовать республиканский или для начала региональный фестиваль театрального искусства, посвященный памяти Шерхана Муртазы. Уверен, многие поддержат эту инициативу. Взять хотя бы Актау, где успешно проводится театральный фестиваль «Әбіш әлемі» («Мир Абиша») в память о народном писателе Казахстана Абише Кекилбаеве. Есть и другие подобные проекты в регионах. Но, к сожалению, нас пока не услышали, – сетует Бекет Момынкул.

А ведь Шерхан Муртаза – это явление в мире казахской литературы и значимая фигура в журналистике. Его до сих пор называют главным редактором главных редакторов. Его жажда знаний и богатый жизненный опыт перевоплотились в яркие произведения, которые дают пищу для размышлений, вызывают большой интерес у читателей и остаются актуальными по сей день.