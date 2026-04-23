Выбор молодых

На просторах зерносею­щих областей республики слышен гул тракторов – идут работы по задержанию влаги. Значение этой агротехничес­кой операции непосредственно перед севом трудно переоценить: успеет фермер провести ее качественно и в срок – почва сохранит драгоценный запас влаги и можно будет рассчитывать на весомый урожай. В противном случае семя не сможет в достаточной степени подпитаться соками земли.

Чтобы воочию увидеть, как проходит важная полевая кампания, автор этих строк побывал в ТОО «Nomad-AgroA», что хозяйствует в Целиноградском районе Акмолинской области.

…У села с названием Жалгыз Кудык оставляю свою автомашину и отправляюсь на поля на поджидавшем меня УАЗе, называемом в народе «буханкой», с главой хозяйства Александром Арешкиным. Дорога тянется вдоль полей, еще лишенных зеленых всходов. Пока добираемся до места, фермер рассказывает об истории своего хозяйства.

Как выяснилось, возникло оно четыре года назад, то есть речь идет о вполне еще молодом хозяйстве. Молод и его руководитель – ему 33 года. И это подтверждает наметившийся не столь бурный, но реальный интерес части нашей молодежи к бизнесу в аграрном секторе.

– В моей семье в сельском хозяйстве никто до меня не работал, – рассказывает Александр. – Вообще-то мы – жители города Сарани Карагандинской облас­ти. Отец – водитель, мама – работает диспетчером в автопредприя­тии. Выходит, что именно мне выпало испытать себя в малоизвестном деле.

Фермер рассказывает, что пос­ле школы подался в юрис­ты и окончил юридический вуз в Караганде. После получения диплома поработал в частных компаниях и по долгу службы объездил поч­ти все регионы республики.

В принципе, дела в целом шли неплохо, но настал момент, когда захотелось начать работать на себя, применять свои знания и опыт в настоящем деле. Соратником в осуществлении идеи стал товарищ и земляк Максим Ковалев. Энтузиасты приняли участие в конкурсе и получили от государства первые 850 га в соседней, Акмолинской области.

…Вот и поле хозяйства, где работает трактор с бороной.

– Пока масштабы у нас скромные, управляемся по мере сил, – комментирует ситуацию фермер. – Борона, которую тянет трактор, мульчирует поверх­ность поля и тем самым создает защитный слой, подобие покрывала, которое защищает от испарения влагу в нижних слоях почвы.

Черед удивляться настал, когда автор этих строк по традиции захотел пообщаться с главным героем любой страды – механизатором. Когда открылась дверь кабины трактора, на меня смотрели человек за рулем и… собака.

Знакомимся: Александр Ковалев – отец совладельца этого хозяйства Максима Ковалева. До этого он всю жизнь трудился в сельском хозяйстве, даже был табунщиком. Но пришлось сменить живого коня на железного, чтобы помочь сыну.

– Хоть и работал в животноводстве, с техникой имел дело постоянно, – говорит тракторист, – поэтому с работой по закрытию влаги справляюсь. Тружусь с раннего утра до вечера. А Гера – моя охотничья собака, ездит весь день в кабине. Работе не мешает, да и как-то веселее, когда она рядом.

В разговор включается Александр Арешкин.

– Когда придет время сеять, место дяди Саши займет другой механизатор – с большим опытом в полеводстве, – говорит он.

На обдуваемой весенним ветерком пашне состоялся наш недолгий разговор о делах на земле, особенностях выбранной молодыми парнями из города крестьянской стезе.

По признанию Александра, первый из минувших трех сезонов оказался неудачным. Второй принес хороший урожай, что позволило приобрести сразу два новых китайских трактора YTO и опрыскиватели в лизинг. Они пополнили уже имеющийся машинный парк из «Кировца» и комбайна.

Третий по счету сезон пришелся­ на 2025 год, отмеченный для полеводства страны рекордными урожаями. Однако именно для наших героев он, к сожалению, сложился неудачно.

– Руки мы не опустили и будем трудиться, чтобы получить нынче щедрый урожай. Подошли к выходу в поле с хорошей подготовленностью. Решен вопрос с семенами, ГСМ, запасными частями. Нынче посеем 550 гектаров пшеницы сорта «айна», 250 ячменя «карагандинский-5», 150 гектаров льна «северный». После закрытия влаги проведем обработку полей препаратом «Глифосат» против сорняков. А потом уже будем сеять, – говорит собеседник.

…Попрощавшись с дядей Сашей и его четвероногим помощником, трогаемся в обратный путь. По признанию фермера, минувшие три полевых сезона дали ощутить всю тяжесть работы на земле. О чем ранее доводилось только слышать. Но это понимание не заставило свернуть с выбранного пути. Наоборот, добавило желания работать не покладая рук.