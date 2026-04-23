В ожидании нейрохирурга

Медицина
Андрей Кратенко
собственный корреспондент по СКО

В районе Магжана Жумабаева вопрос доступности специализированной медицинской помощи приобрел системный характер. Отсутствие детского нейрохирурга вынуждает семьи регулярно выезжать в столицу, чтобы получить врачебную консультацию.

Фото AMANAT

О проблеме открыто заговорили на встрече депутата районного маслихата с коллективом местной больницы. Медики выступили как специалисты и рядовые жители района, которые сами сталкиваются с этими трудностями.

Одной из самых острых тем стало отсутствие детского нейрохирурга. По словам сотрудницы поликлиники, ее ребенок нуждается в постоянном наблюдении узкого специалиста, однако получить такую помощь на месте невозможно. Каждая консультация заставляет ехать в Астану, чтобы посетить Национальный центр нейрохирургии, где обследования и приемы проходят на платной основе.

Как отметили участники встречи, подобные ситуации не единичны. Вопрос поднимался на разных уровнях, однако решения до сих пор нет.

– С нейрохирургом вопрос действительно непростой, но его нельзя откладывать. Мы будем повторно выходить на министерство, потому что такие случаи не должны оставаться на уровне частных проблем, – подчерк­нула депутат районного маслихата от партии «Amanat» Айзада Рахметова.

В ходе встречи были затронуты и другие вопросы, влияющие на качество жизни жителей. В частности, речь шла о состоянии подъездной дороги к районной поликлинике, от которого напрямую зависит оперативность оказания медпомощи.

Прозвучали и социальные темы. Так, одна из сотрудниц, переехавшая с юга страны, выразила обеспокоенность возможным закрытием школы в селе Жастар. По словам депутата, ранее этот вопрос уже поднимался, и есть необходимость сохранить учебное заведение хотя бы на переходный период, чтобы обеспечить набор учеников.

Жители обратили внимание и на отсутствие безопасных пешеходных тропинок вдоль проезжей части в городе Булаево.

Депутат отметила, что многие из обозначенных проблем носят системный характер и требуют комплексного подхода. За прошедший год депутатским корпусом проведены десятки встреч с населением, направлены многочисленные запросы. Часть проблем удалось решить, но ряд других вопросов, включая кадровый дефицит в медицине, остается без ответа.

#здравоохранение #регионы #медицина #нейрохирургия

