Чем больше, тем лучше

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Галина Вологодская

Военнослужащий Национальной гвардии Багжан Болатулы «заражает» сослуживцев интересом к иностранным языкам.

фото Багдата Амангельды

Багжан – алматинец, приз­ванный на срочную службу в гвардейскую воинскую часть 6699 в Усть-Каменогорске. Как рассказали в пресс-службе Регионального командования «Шығыс», молодой человек владеет семью языками, не считая родного казахского. Командиры обратили внимание, что каждую свободную минуту парень спешит в библиотеку за книгами и учебниками на иностранных языках. И предложили ему поделиться опытом с товарищами.

– Знать иностранные языки очень важно, сама эпоха глобализации требует этого, – отметил заместитель командира части Саибжан Саг­дуллаев. – Меня порадовало, как другие военнослужащие искренне заинтересовались возможностью стать полиглотом. Багжан всегда охотно дает советы, подсказывает лучшую методику, хорошо объясняет.

Иностранными языками гвардеец увлекся еще подростком, когда слушал музыку. Студенческие годы он провел в Турции в многонациональной среде. Рядом с ним были носители разных европейских и тюркских языков. На сегодня в багаже молодого человека знание русского, английского, турецкого, азербайджанского, испанского, французского, чешского языков. И это не предел, в планах – освоить японский и персидский. У Багжана уже масса нужных пометок в блокноте. «Чем больше знаний, тем лучше», – уверен он.

– Багжан любит повторять французскую пословицу, что человек, знающий два языка, стоит двоих, – рассказал руководитель пресс-службы РгК «Шығыс» Багдат Амангельды. – Общеизвестно, что язык – это проводник в культуру и традиции народа. В то же время Багжан всегда признается, что на первом месте у него, конечно, родной казахский.

К слову, гвардеец-полиглот принял решение по завершении срочной службы остаться в рядах Национальной гвардии по контракту.

#армия #гвардеец #иностранные языки #Багжан Болатулы

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