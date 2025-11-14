Рузама после окончания средней школы № 120 им. Ж. Жабаева поступила на факультет «Финансы и кредит» Инженерно-экономического института в Кызылорде. После окончания вуза долгие годы проработала по специальности. Но пять лет назад выбрала новую жизненную стезю.

– Сейчас я работаю в салоне красоты мастером ламинирования ресниц и бровей, – рассказывает Рузама. – Это была моя давняя мечта – реализовать свои творческие способности. Индустрия красоты дает мне возможность помогать людям, чтобы они чувствовали себя красивыми, привлекательными и уверенными.

Отнюдь не удивительно, что Рузама хорошо владеет казахским языком. Она родилась и выросла в поселке Шаган Сырдарьинского района – в одном из самых интернациональных сел Приаралья, в котором с 40-х годов прошлого столетия представители целого ряда депортированных этносов по-соседски дружно живут с казахами.

– В моей семье и отец Хамзат Бидиев, и мама Алмат Сосаева, и брат Ислам – все свободно говорят на казахском языке, – делится Рузама. – Я и замуж вышла за казаха Нурбола Абназарова.

Рузама – женщина с сильным характером. Никакие трудности не сломили ее дух и тягу к жизни. К великому сожалению, за короткий период она пережила три горя. Ее муж погиб в 2019 году (виновника ДТП полиция так и не нашла), в период пандемии, в 2020 году, умер отец, через год – свекор Оспан Абназаров. Сейчас Рузама вместе с двумя бабушками растит и воспитывает семилетнего сына Темирлана.

Рузама дорожит своими друзья­ми, которые всегда поддержат и поймут. Она по сей день тесно общается с подругами детства и одноклассницами – Жазирой Аймуратовой, Акмарал Сулеймановой, Айман Шигибайкызы, Зариной Саидовой, Жазирой Байбулановой.

Вспоминая о детстве, Рузама рассказала о несбывшейся мечте.

– В детстве у меня было безумное желание играть на домбре, – улыбаясь, вспоминает Рузама. – Однажды летом мама записала меня на кружок домбры в Шагане. Занятия в нем вела девушка, которая, по словам родителей, никак не хотела выходить замуж. Так вот, когда я посетила три занятия, мою учительницу по казахским обычаям украл жених. А потом я и не пыталась искать другой кружок домбры – вдруг история повторилась бы?

А самое впечатляющее событие произошло в такси.

– Как-то раз, будучи студенткой, я остановила такси, – продолжила она. – Маршрут был неблизкий, из одного в другой конец города. За рулем был пожилой мужчина. Поздоровалась, как у нас полагается: «Саламатсыз ба, ата! Жаксысыз ба?» Ехали и всю дорогу разговаривали. По окончании поездки я хотела расплатиться, но дедушка мне сказал: «Қызым, сенен ақша алмаймын! Рахмет саған қазақ тілінде сөйлегенің үшін!»

Он был не столько удивлен, сколько рад, что представитель другой национальности разговаривает с ним на его родном языке. Но для меня, тогда еще юной студентки, это было неожиданным и удивительным. А вот сейчас, повзрослев, я воспринимаю такое отношение совсем по-другому. Знаю, как казахи ценят уважение к языку и дружбу. Чеченский народ по сей день глубоко благодарен казахскому народу за то, что во время депортации приютили в своем большом доме.

Рузама – одна из активисток областного чеченского национально-культурного центра «Вайнах».

– Рузама Хамзатова – постоян­ный участник культурных мероприятий чеченского этнокультурного центра, – говорит руководитель сектора по работе со СМИ Асель Абзал. – Она любит готовить национальные блюда, увлекается спортом, занимается самообразованием. К тому же она – активный донор, а значит, заботится о здоровье других людей.

В конце беседы Рузама добавила, что знание казахского языка дает ей огромное преимущество в жизни.

– Я считаю, что каждый гражданин Казахстана должен знать государственный язык, – отметила Рузама. – Во-первых, это уважение к стране, где живешь, и уважение к себе за то, что знаешь язык своей Родины. Я могу свободно общаться с людьми на казахском, читать книги, смотреть фильмы. И очень горжусь этим.