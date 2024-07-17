Разработчики Egov предупредили казахстанцев о мошенниках

Не передавать сообщения, направленные от 1414 с кодами третьим лицам, чтобы не стать жертвой мошенников, призывают разработчики Egov, передает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Злоумышленники могут воспользоваться кодом из сообщения и получить доступ к вашим цифровым данным, что влечет за собой угрозу стать добычей мошенников.

«Передав третьим лицам свой ЭЦП, вы практически передаете им возможность юридической подписи, и ответственность за последствия будете нести вы», – предупредили в АО «НИТ».

Как можно защитить свои данные?

• не сообщайте sms-код от 1414 третьим лицам;

• ни в коем случае не передавайте ключи ЭЦП третьим лицам;

• если сотрудники имеют ключи ЭЦП в организации, то вам необходимо отслеживать отзыв ЭЦП после их увольнения;

• сотрудникам, ответственным за подписание официальных бумаг, необходимо выдавать отдельные ключи ЭЦП;

• при утере флешки с ключами ЭЦП, необходимо не только выпустить новые ключи, но и отозвать утерянные ключи ЭЦП;

• при получении ключей ЭЦП в ЦОН обязательно смените пароль к ним;

• не принимайте платную помощь в получении ключей ЭЦП от незнакомых лиц.

По закону, закрытые ключи ЭЦП не могут быть переданы другим лицам. Незаконная передача закрытого ключа ЭЦП другим лицам грозит штрафом для физических лиц в размере 10 МРП, а для юридических лиц – 15 МРП.