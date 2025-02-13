Чемпион Азиатских игр Роман Иванов вернулся домой

Обладатель золотой медали Азиатских игр в синхронных прыжках по фристайл-акробатике Роман Иванов вернулся в Астану, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Минтуризма и спорта РК

Фото: Минтуризма и спорта РК

В столичном аэропорту его тепло встретили родные, тренеры и болельщики.

Стоит отметить, что его напарник по команде Шерзод Хаширбаев в ближайшие дни прилетит в Алматы.

Напомним, что на IX зимних Азиатских играх в Харбине мужская сборная Казахстана по фристайл-акробатике завоевала историческую золотую медаль в дисциплине синхронные прыжки.