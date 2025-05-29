собственный корреспондент по Туркестанской области и г. Шымкент

В соревнованиях принимают участие около 100 юных спортсменов из 16 районов республики

Фото: акимат Туркестанской области

В туркестанском спортивном комплексе имени Бекзата Саттарханова стартовал чемпионат РК по стрельбе из лука «асык» среди юношей и девушек 2015-2017 годов рождения, сообщает Kazpravda.kz

На торжественной церемонии открытия соревнований участников приветствовали руководитель Туркестанского областного управления физической культуры и спорта Галымжан Худияров и государственный тренер РК по стрельбе из лука Жомарт Оразов. Они пожелали юным спортсменам удачи.

«Основная цель чемпионата — популяризация отечественного вида спорта и развитие искусства стрельбы из лука среди молодежи. Это крупнейшее соревнование, оценивающее мастерство спортсменов данной возрастной категории. Также это позволяет определить уровень развития стрельбы из лука в каждом регионе», — отметил Жомарт Оразов.

Он также сообщил, что ведется работа по включению стрельбы из лука в программу Азиатских детских игр. Эта инициатива станет важным шагом на пути вывода национального спорта на международный уровень.