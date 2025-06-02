Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Украсить бумажные стаканчики пейзажами Казахстана и снабдить QR-кодом – такая идея по пробуждению интереса к родной стране объединила государство и бизнес: национальная компания и бизнес взялись за руки в деле популяризации отечественных дестинаций.

Таких стаканов-«билетов» в виртуальное путешествие заготовлен целый миллион, их будут наполнять напитками во всех точках сети кофеен по всей республики. На стаканчиках можно увидеть урочище Бозжыра, озеро Каинды, космодром «Байконыр», государственный национальный парк «Бурабай», а также виды Астаны, Алматы и Туркестана.

Необходимо просто отсканировать QR-код на стакане и откроется интернет-страница с подробной информацией о туристских локациях, перечень туробъектов, отмеченных «Знаком качества», контактные данные сертифицированных гидов, один из самых полных и качественных путеводителей по Казахстану. Кроме того, пользователи могут получить эксклюзивные скидки на проживание.

«Наша коллаборация — это яркий пример того, как государство и бизнес могут объединить усилия для популяризации туристского потенциала нашей Родины, это яркий пример того, как наши местные компании могут становиться настоящими амбассадорами своей Родины и делать вклад в общее дело. Особенно символично, что мы презентуем этот проект в день 70-летия космодрома «Байконур», - отметил глава Kazakh Tourism Кайрат Садвакасов.

К слову, о космодроме. По словам зампредседателя нацкомпании Даниела Сержанулы, спрос на это направление стабилен. Kazakh Tourism, по поручению профильного ведомства, занимается разработкой концепции развития туризма на космодроме.

Компания намерена увеличить количество турпосещений в межпусковой период. Не секрет, что самое интересное на космодроме – сами запуски космических аппаратов, и подавляющее большинство туристов жаждут попасть на стратегический объект именно в это время, когда есть возможность своими глазами увидеть и проход экипажа, и сам запуск.

Немало интереса таит в себе и сам город – с его музеями, тот самый «Гагаринский старт». А потому 10-12 тыс. туристов, а именно столько ежегодно посещают космодром в наши дни, запросто может вырасти в несколько раз. Таким образом «Байконыр» будет развиваться не событийно, а равномерно-устойчиво за счет регулярных экскурсий, в том числе детских. По выведенным из-под аренды объектам уже выстраиваются туристские маршруты.

При этом, как пояснил спикер, расчет идет не только на своих граждан или соседних стран; у жителей дальнего зарубежья тоже есть живой интерес, а потому в Европе, например, уже идут рекламные кампании, презентующие возможности путешествия на космодром.

В перспективе, как пообещало уже Минтранспорта, будут запущены прямые рейсы, что упростит логистику. Что касается размещения уже в городе, то разработчики концепции берут во внимание наличие гостиниц, в которых в периоды подготовки и запусков размещаются члены экипажей и служб. Соответственно, в межпусковой период отели будут доступны для туристов. Все вместе это должно снизить стоимость путешествия.

Таким образом, подчеркнул Даниел Сержанулы, у Казахстана есть все шансы стать «поставщиком» поистине уникальной локации – единицы стран в мире могут похвастаться наличием космической дестинации.