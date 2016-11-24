Через кризис к обновлению

Сложности и возможности
В этот сложный 2009 год органы власти страны продемонстрировали себя эффективными кризис-менеджерами. Мировой финансовый кризис стал стимулирующим фактором. Благодаря решительным действиям Главы государства удалось укрепить основы нашей экономики. Реализована «дорожная карта». По всему Казахстану созданы сотни тысяч новых рабочих мест. Обновились казахстанские города и аулы, построены новые школы и больницы, дороги, объекты социальной и коммунальной сферы.
Были открыты новые предприятия, страна приступила к реализации инновационных проектов, заложена основа для технологического прорыва Казахстана в будущее. Повсеместно началась активная реализация Программы индустриально-инновационного развития. При этом стране удалось выйти на первое место в мире по объемам добычи урана. Так, на конец года добыча природного урана составила около 14 тыс. тонн. За спиной Казахстана остались Канада (9,9 тыс. тонн) и Австралия (8 тыс. тонн).
К наиболее значимым событиям уходящего года можно отнести собранный в стране рекордный урожай зерна, равный 22,7 млн тонн в бункерном весе.
Положительная динамика также наблюдается в строительной сфере и реализации инфраструктурных проектов, системе жилищно-коммунального хозяйства. Частично была решена проблема строительства с участием дольщиков: завершено 29 проблемных жилых комплексов в Астане и Алматы, рассчитанных на 4,5 тыс. дольщиков.
В тот год беспрецедентную поддержку получил малый и средний бизнес. Из республиканского и местного бюджетов выделено 127 млрд тенге, реализуются 2,5 тыс. проектов, создано около 4 тыс. рабочих мест. Была разработана новая Концепция развития малого и среднего бизнеса на 2010–2014 годы. Главой государства также подписан Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам частного предпринимательства», который направлен на принятие дополнительных мер, способствующих развитию предпринимательства, в том числе путем упорядочения проведения проверок бизнеса со стороны государственных органов.
Большое внимание уделялось Стратегии занятости населения, на реализацию которой выделен 191 млрд тенге. Трехсторонние меморандумы между Правительством, местными органами власти и крупными работодателями неукоснительно соблюдаются. Все это позволило значительно снизить уровень безработицы, прежде всего среди молодежи.
– Несмотря на сложности, мы смогли удержать экономику, макроэкономические показатели в режиме управления. Однако мы с вами должны держать руку на пульсе, не расслабляться и быть готовыми ко всяким превратностям кризиса, – подчеркнул Нурсултан Назарбаев в ходе совещания по итогам социально-экономического развития страны.
Продолжается активная деятельность по привлечению иностранных инвесторов. В ходе 22-го пленарного заседания Совета иностранных инвесторов при Президенте РК Нурсултан Назарбаев обратился к членам совета с призывом оценить новые возможности, которые открываются в Казахстане.
– У вас есть уникальное преимущество, вы давно здесь работаете, у нас сложились доверительные партнерские отношения, и мы собираемся с вами в будущем работать – это самый главный фактор успешного ведения бизнеса. Уверен, что впереди нас ожидает множество выгодных совместных проектов, – сказал Глава государства.
В Казахстане в 2009 году объем инвестиций только в недропользование увеличился на 17,5%. Совершенно очевидно, что инвесторы шли в Казахстан по одной причине. Потому что доверяют Главе государства. Рецепт Астаны
В некоторых зарубежных СМИ, изучавших в те годы «рецепты» по выходу стран из турбулентности, стали использовать такое выражение, как «антикризисный рецепт Астаны». Мы сумели воспользоваться шансом, предоставленным историей. Казахстан вышел из кризиса более сильным, экономически окрепшим государством, сдав очередной непростой экзамен на зрелость и устойчивость. Признавая наши достижения, ООН в своем докладе в 2009 году включила республику в категорию стран с высоким уровнем человеческого потенциала.
2 февраля 2009 года «Российская газета» публикует статью Президента Казахстана «Ключи от кризиса», в которой предлагается задуматься о первопричинах этого явления, а также выносятся на суд заинтересованного читателя рецепты выхода из него путем построения радикально новой модели мировой экономики, политики и глобальной безопасности.
Так в чем же состоит тот самый казахстанский путь, наш рецепт от кризиса? В тот год международные эксперты признали, что Казахстан выбрал самый удачный путь развития. Важным фактором успеха эксперты назвали харизматичность казахстанского Лидера, его способность сплотить нацию в трудные времена.
Действительно, дальновидность и стратегическое мышление Президента не раз выручали в самых сложных ситуациях. Целенаправленная политика сбережений средств в Национальном фонде позволила создать эффективную «подушку безопасности». Именно средства фонда, а также жесткая экономия по всем расходным статьям бюджета и строжайшая финансовая дисциплина позволили получить ресурсы, необходимые для реализации антикризисных планов.
Ставшая уже привычной в период бурного роста расточительность сменилась разумным потреблением и экономией. С нарушителей финансовой дисциплины был жесткий спрос по законам кризисного времени. Все неприоритетные расходы – административные, инвестиционные и другие – были сведены к нулю.
– Сегодняшние проблемы и то, как мы с ними справляемся, – это экзамен на зрелость и устойчивость нашего общества и государства. Думаю, что мы этот экзамен выдержим. Нам предстоит войти в новый этап своего развития и приумножить наши достижения. Уверен, что мы справимся. Для достижения намеченных целей необходимо сплочение нашего народа, – сказал, озвучивая 6 марта 2009 года Послание народу Казахстана «Через кризис к обновлению и развитию»,
Нурсултан Назарбаев.
Мы этот экзамен выдержали. Вместе. Казахстан на карте мира
С 2009 года более четкие формы стали обретать интеграционные процессы. Таможенный союз – детище Нурсултана Назарбаева.
19 декабря на неформальной встрече в Алматы Нурсултан Назарбаев, Дмитрий Медведев и Александр Лукашенко договорились создать Таможенный союз трех государств. Он должен сформироваться с 1 января 2010 года. Кроме этого, президенты решили сформировать к 2012 году Единое экономическое пространство. По итогам саммита было подписано межгосударственное заявление о действии союза.
«Главное, чего мы хотим добиться, – высокое качество жизни наших народов, устойчивое экономическое и социальное развитие наших стран. Таможенный союз будет содействовать росту взаимной торговли, повышению конкурентоспособности нашей продукции, откроет новые перспективы для инвестиций», – говорится в документе.
Президенты отметили в заявлении, что создать альянс им помогло взаимопонимание, основанное на исторически сложившихся связях и братской дружбе между народами.
Еще одно важнейшее событие состоялось в 2009 году – Казахстану передали «ключи» от ОБСЕ. 1 декабря в Афинах на заседании Совета министров иностранных дел Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) прошел последний этап передачи власти от председательствующей в организации в том году Греции к заступающему на тот пост с 1 января 2010 года Казахстану. Впервые постсоветское государство возглавит структуру, именуемую европейской «Лигой Наций».
Астана максимально использовала возможности своего нового статуса. Мы выступили с новыми инициативами по наполнению трех ключевых «корзин» ОБСЕ: в сфере безопасности, экономики и экологии, в гуманитарных вопросах.
Зарубежные визиты Главы государства в 2009 году позволили решить множество актуальных задач. В частности, в ходе переговоров с зарубежными партнерами достигнуты договоренности о привлечении около 20 млрд долларов прямых иностранных инвестиций.
К еще одной победе казахстанской дипломатии можно отнести состоявшийся в июле III Съезд лидеров мировых и традиционных религий. Астана подтвердила свой статус успешного медиатора по актуальным проблемам современности. Форум к тому времени набрал солидный вес и представительность. Если в 2006 году в нем участвовали 29 делегаций, то в 2009 году – уже 77 делегаций из 35 стран. В своем докладе Глава государства Нурсултан
Назарбаев отметил:
– Я уверен, что итоги III Съезда сыграют весьма важную концептуальную роль в продвижении диалога между цивилизациями, культурами и религиями. Они, безусловно, сблизят людей, укрепят межрелигиозное взаимопонимание в мире. Хочу подчеркнуть, что открытый межкультурный и межрелигиозный диалог является одним из ключевых вопросов внутренней и внешней политики Казахстана.
Центральной темой очередного съезда выступила тема «Роль религиозных лидеров в построении мира, основанного на толерантности, взаимном уважении и сотрудничестве». Этот съезд отличался от предыдущих тем, что в его формат были внесены определенные изменения: теперь в его работе стали использоваться секционные заседания, которые были посвящены таким важным вопросам, как «Моральные и духовные ценности, мировая этика», «Диалог и сотрудничество», «Солидарность, особенно в период кризисов». По итогам форума участники приняли совместную декларацию, в которой призвали мировую общественность постоянно поддерживать и способствовать усилиям религиозных лидеров и организаций для установления истинного межрелигиозного диалога, способствовать поддержанию диалога религий и цивилизаций, направленного на улучшение взаимопонимания и уважения в государствах и обществах.
…На часах 23.45. По всем казахстанским телеканалам транслируется поздравление Главы государства с наступающим Новым, 2010 годом. Через несколько минут 2009 год уйдет в историю. Каким он был? Сложным. Но мы все преодолели. Вместе со своим Президентом.