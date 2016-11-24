Через кризис к обновлению

В этот сложный 2009 год органы власти страны продемонстрировали себя эффективными кризис-менеджерами. Мировой финансовый кризис стал стимулирующим фактором. Благодаря решительным действиям Главы государства удалось укрепить основы нашей экономики. Реа­лизована «дорожная карта». По всему Казахстану созданы сотни тысяч новых рабочих мест. Обновились казахстанские города и аулы, построены новые школы и больницы, дороги, объекты социальной и коммунальной сферы.Были открыты новые предприятия, страна приступила к реализации инновационных проектов, заложена основа для технологического прорыва Казахстана в будущее. Повсеместно началась активная реализация Программы индустриально-инновационного развития. При этом стране удалось выйти на первое место в мире по объемам добычи урана. Так, на конец года добыча природного урана составила около 14 тыс. тонн. За спиной Казахстана остались Канада (9,9 тыс. тонн) и Австралия (8 тыс. тонн).К наиболее значимым событиям уходящего года можно отнести собранный в стране рекордный урожай зерна, равный 22,7 млн тонн в бункерном весе.Положительная динамика также наблюдается в строительной сфере и реализации инфраструктурных проектов, системе жилищно-коммунального хозяйства. Частично была решена проблема строительства с участием дольщиков: завершено 29 проблемных жилых комплексов в Астане и Алматы, рассчитанных на 4,5 тыс. дольщиков.В тот год беспрецедентную поддержку получил малый и средний бизнес. Из рес­публиканского и местного бюджетов выделено 127 млрд тенге, реализуются 2,5 тыс. проектов, создано около 4 тыс. рабочих мест. Была разработана новая Концепция развития малого и среднего бизнеса на 2010–2014 годы. Главой государства также подписан Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам частного предпринимательства», который направлен на принятие дополнительных мер, способствующих развитию предпринимательства, в том числе путем упорядочения проведения проверок бизнеса со стороны государственных органов.Большое внимание уделялось Стратегии занятости населения, на реализацию которой выделен 191 млрд тенге. Трехсторонние меморандумы между Правительством, местными органами власти и крупными работодателями неукоснительно соблюдаются. Все это позволило значительно снизить уровень безработицы, прежде всего среди молодежи.– Несмотря на сложности, мы смогли удержать экономику, макроэкономичес­кие показатели в режиме управления. Однако мы с вами должны держать руку на пульсе, не расслабляться и быть готовыми ко всяким превратностям кризиса, – подчеркнул Нурсултан Назарбаев в ходе совещания по итогам социально-экономического развития страны.Продолжается активная деятельность по привлечению иностранных инвесторов. В ходе 22-го пленарного заседания Совета иностранных инвесторов при Президенте РК Нурсултан Назарбаев обратился к членам совета с призывом оценить новые возможности, которые открываются в Казахстане.– У вас есть уникальное преимущество, вы давно здесь работаете, у нас сложились доверительные партнерские отношения, и мы собираемся с вами в будущем работать – это самый главный фактор успешного ведения бизнеса. Уверен, что впереди нас ожидает множество выгодных совместных проектов, – сказал Глава государства.В Казахстане в 2009 году объем инвестиций только в недропользование увеличился на 17,5%. Совершенно очевидно, что инвес­торы шли в Казахстан по одной причине. Потому что доверяют Главе государства.В некоторых зарубежных СМИ, изучавших в те годы «рецепты» по выходу стран из турбулентности, стали использовать такое выражение, как «антикризисный рецепт Астаны». Мы сумели воспользоваться шансом, предоставленным историей. Казах­стан вышел из кризиса более сильным, экономически окрепшим государством, сдав очередной непростой экзамен на зрелость и устойчивость. Признавая наши достижения, ООН в своем докладе в 2009 году включила республику в категорию стран с высоким уровнем человеческого потенциала.2 февраля 2009 года «Российская газета» публикует статью Президента Казахстана «Ключи от кризиса», в которой предлагается задуматься о первопричинах этого явления, а также выносятся на суд заинтересованного читателя рецепты выхода из него путем построения радикально новой модели мировой экономики, политики и глобальной безопасности.Так в чем же состоит тот самый казахстанский путь, наш рецепт от кризиса? В тот год международные эксперты признали, что Казахстан выбрал самый удачный путь развития. Важным фактором успеха эксперты назвали харизматичность казахстанского Лидера, его способность сплотить нацию в трудные времена.Действительно, дальновидность и стратегическое мышление Президента не раз выручали в самых сложных ситуациях. Целенаправленная политика сбережений средств в Национальном фонде позволила создать эффективную «подушку безопас­ности». Именно средства фонда, а также жесткая экономия по всем расходным статьям бюджета и строжайшая финансовая дисциплина позволили получить ресурсы, необходимые для реализации антикризисных планов.Ставшая уже привычной в период бурного роста расточительность сменилась разумным потреблением и экономией. С нарушителей финансовой дисциплины был жесткий спрос по законам кризисного времени. Все неприоритетные расходы – административные, инвестиционные и другие – были сведены к нулю.– Сегодняшние проблемы и то, как мы с ними справляемся, – это экзамен на зрелость и устойчивость нашего общест­ва и государства. Думаю, что мы этот экзамен выдержим. Нам предстоит войти в новый этап своего развития и приумножить наши достижения. Уверен, что мы справимся. Для достижения намеченных целей необходимо сплочение нашего народа, – сказал, озвучивая 6 марта 2009 года Послание народу Казахстана «Через кризис к обновлению и развитию»,Нурсултан Назарбаев.Мы этот экзамен выдержали. Вместе.С 2009 года более четкие формы стали обретать интеграционные процессы. Таможенный союз – детище Нурсултана Назарбаева.19 декабря на неформальной встрече в Алматы Нурсултан Назарбаев, Дмитрий Медведев и Александр Лукашенко договорились создать Таможенный союз трех государств. Он должен сформироваться с 1 января 2010 года. Кроме этого, президенты решили сформировать к 2012 году Единое экономическое пространство. По итогам саммита было подписано межгосударственное заявление о действии союза.«Главное, чего мы хотим добиться, – высокое качество жизни наших народов, устойчивое экономическое и социальное развитие наших стран. Таможенный союз будет содействовать росту взаимной торговли, повышению конкурентоспособности нашей продукции, откроет новые перспективы для инвестиций», – говорится в документе.Президенты отметили в заявлении, что создать альянс им помогло взаимопонимание, основанное на исторически сложившихся связях и братской дружбе между народами.Еще одно важнейшее событие состоялось в 2009 году – Казахстану передали «ключи» от ОБСЕ. 1 декабря в Афинах на заседании Совета министров иностранных дел Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) прошел последний этап передачи власти от председательствующей в организации в том году Греции к заступающему на тот пост с 1 января 2010 года Казахстану. Впервые постсоветское государство возглавит структуру, именуемую европейской «Лигой Наций».Астана максимально использовала возможности своего нового статуса. Мы выступили с новыми инициативами по наполнению трех ключевых «корзин» ОБСЕ: в сфере безопасности, экономики и экологии, в гуманитарных вопросах.Зарубежные визиты Главы государства в 2009 году позволили решить множество актуальных задач. В частности, в ходе переговоров с зарубежными партнерами достигнуты договоренности о привлечении около 20 млрд долларов прямых иностранных инвестиций.К еще одной победе казахстанской дип­ломатии можно отнести состоявшийся в июле III Съезд лидеров мировых и традиционных религий. Астана подтвердила свой статус успешного медиатора по актуальным проблемам современности. Форум к тому времени набрал солидный вес и представительность. Если в 2006 году в нем участвовали 29 делегаций, то в 2009 году – уже 77 делегаций из 35 стран. В своем докладе Глава государства НурсултанНазарбаев отметил:– Я уверен, что итоги III Съезда сыграют весьма важную концептуальную роль в продвижении диалога между цивилизациями, культурами и религиями. Они, безусловно, сблизят людей, укрепят межрелигиозное взаимопонимание в мире. Хочу подчеркнуть, что открытый межкультурный и межрелигиозный диалог является одним из ключевых вопросов внутренней и внешней политики Казахстана.Центральной темой очередного съезда выступила тема «Роль религиозных лидеров в построении мира, основанного на толерантности, взаимном уважении и сотрудничестве». Этот съезд отличался от предыдущих тем, что в его формат были внесены определенные изменения: теперь в его работе стали использоваться секционные заседания, которые были посвящены таким важным вопросам, как «Моральные и духовные ценности, мировая этика», «Диалог и сотрудничест­во», «Солидарность, особенно в период кризисов». По итогам форума участники приняли совместную декларацию, в которой призвали мировую общественность постоянно поддерживать и способствовать усилиям религиозных лидеров и организаций для установления истинного межрелигиозного диалога, способствовать поддержанию диалога религий и цивилизаций, направленного на улучшение взаимопонимания и уважения в государствах и обществах.…На часах 23.45. По всем казахстанским телеканалам транслируется позд­равление Главы государства с наступающим Новым, 2010 годом. Через несколько минут 2009 год уйдет в историю. Каким он был? Сложным. Но мы все преодолели. Вместе со своим Президентом.