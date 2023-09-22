Честь дороже выгоды

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Асель Муканова

На госслужбе нужны честные и порядочные люди.

Современное общество ожидает от госслужащих справедливого и добросовестного служения государственным и общественным интересам, использования своих сил, знаний и опыта во благо страны.

В Агентстве по делам государственной службы состоялся «круглый стол» на тему «Адал Азамат – мемлекеттік қызметшілердің кәсіби-тұлғалық болмысы». Основная цель дискуссии – обсуж­дение ценностей и принципов, формирующих профессионально-личностные качества государственных служащих.

Открывая заседание, председатель Агентства по делам государственной службы РК Дархан Жазыкбаев отметил, что профессионализация госслужбы не должна ограничиваться только внесением изменений в правовом нормативном поле, а охватывать вопросы совершенствования профессионально-личностных качеств госслужащих, в том числе и изменение их сознания. В этом и заключается основная идея концепции «Адал Азамат».

– В обществе формируются новые зап­росы к подходам в работе госслужащих. Укрепление ценностей «Адал Азамат» среди государственных служащих придаст мощный толчок развитию всего государственного аппарата. Для этого крайне важно тесное взаимодействие государства и общества, – сказал он.

В этой связи профильное ведомство собрало за одним столом депутатов Парламента, руководителей центральных исполнительных органов, представителей гражданского общества, науки, экспертов и молодежь для обсуждения и выработки предложений и механизмов повышения профессионально-личностных качеств государственных служащих. Они обсудили подготовленный агентством проект «Доктрины о профессиональных и личностных качествах государственных служащих в модели «человекоцентричного» государственного управления».

Отличие данного документа от Этичес­кого кодекса госслужащих РК, принятого в прошлом году, в том, что доктрина содержит рекомендации, основанные на ценностях и принципах, которые способствуют осознанной трансформации служащих. В ней собраны целевые навыки и ценностные установки, которым должен соответствовать каждый госслужащий. Например, есть такие разделы, как «Справедливость – всеобщее благо», «Открытость – разные мнения – единое решение», «Верность присяге – честь дороже выгоды».

Свое мнение по обсуждаемой теме высказали такие мэтры государственной службы Казахстана, как Оралбай Абдыкаримов, Омархан Оксикбаев, Куаныш Айтаханов, Куаныш Султанов, Дархан Мынбай, ученый-академик Гарифолла Есим и другие. Прос­тую, но важную мысль озвучил Серик Акылбай: «Есть доктора наук, не имеющие нравственности и занимающиеся воровством, а есть чабан, который никогда не совершит безнравственный поступок».

Исполнительный директор РОО «Әділдік жолы» Дидар Смагулов, сам немало лет проработавший в госструктурах, считает, что первое, чего общество ждет от госслужащего, – это честность.

– Наверное, даже больше, чем профессионализма. Потому что человек может быть образованным, умным, но если он непорядочный и нечестный, то никакой пользы народу он не принесет, – говорит Дидар Смагулов. – Конечно, честность – это личностная компетенция, качество, которое в состоявшегося взрослого человека нельзя вживить. Но хотелось бы, чтобы Агентство по делам госслужбы в первую очередь работало над формированием такого имиджа госслужащего, а этого можно достичь путем взращивания и продвижения по службе честных, порядочных людей.

Ни для кого не секрет, что в каждом ведомстве есть такие сотрудники, о которых коллеги слагают легенды, но, к сожалению, выше руководителей отделов они не поднимаются.

– При этом госслужба должна быть привлекательной для таких людей. Она не должна быть закрытой, карательной, когда госслужащему, например, нельзя выставлять фото семейного отдыха за границей или высказывать свое мнение в соцсетях. Ты живешь в режиме постоянных ограничений, и все это не может не сказаться на развитии личности. Порой в гонке за соблюдением этических норм мы забываем о личностных интересах граж­дан. Хотелось бы, чтобы на госслужбе появился баланс между личной жизнью и работой, и мы видим усилия агентства в этом направлении, – отметил Дидар Смагулов.

Что касается заработной платы, то в целом у госслужащих она сегодня конкурентная. Но, например, зарплата акимов по мнению Смагулова, катастрофически низкая, с учетом их полномочий, влияния и средств, которыми они распоряжаются. И если мы хотим, чтобы нами управляли компетентные люди, не коррупционеры, то должны предлагать им соразмерную заработную плату, считает он.

Общественный деятель также напомнил прописную истину о том, что в любом госоргане все зависит от политической воли первого руководителя. И если во главе региона поставить порядочного человека, то и вся система госаппарата будет работать по этим правилам.

#госслужба #общество #госслужащие #честь #Этический кодекс

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