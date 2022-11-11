​​​​​​​Четверо в финале

Алуа Балкибекова, Жайна Шекербекова, Карина Ибрагимова и Гульсая Ержан будут биться за звание чемпионок Азии.

В полуфинале континентального турнира по боксу, проходящем в Аммане (Иордания), выступили сразу девять наших девушек-боксеров, которые уже завоевали пять бронзовых медалей и продолжают претендовать на четыре первых места. Но обо всем по порядку.

Так, одна из самых титулованных спортсменок нашей сборной Назым Кызайбай – она побеждала на чемпионатах мира (2014, 2016 гг.) и на чемпионате Азии (2021 г.) – провела полуфинальный поединок в весовой категории до 50 кг с соперницей из Японии Намики Цукими и, к сожалению, уступила ей раздельным решением судей со счетом 1:4. Таким образом, Кызайбай довольствовалась лишь «бронзой» континентального первенства.

Не смогла пробиться в финал и чемпионка мира 2016 года, а также чемпионка Азии 2007 и 2021 годов Ляззат Кунгейбаева, которая в весовой категории свыше 81 кг единогласным решением судей со счетом 0:5 уступила представительнице Индии Альфие Тараннум Акрам. Тем не менее это еще одна «бронза» в копилке нашей сборной.

Бронзовую медаль Азии взяла и бронзовый призер Олимпиа­ды-2016 в бразильском Рио-де-Жанейро Дарига Шакимова, которая раздельным решением судей проиграла представительнице Тайваня Чень Ньень Чинь со счетом 1:4.

Также третьи места на турнире завоевали Жазира Уракбаева, выступавшая в весе до 52 кг, и Мадина Нуршаева – в весе до 66 кг. В полуфинале Жазира уступила Ринке Киношите из Японии, а Мадина – Чой Хон Гюн из Южной Кореи. Причем у Нуршаевой поединок получился упорным и завершился лишь раздельным решением судей со счетом 3:2 в пользу ее соперницы.

Ну а теперь о наших претендентках на «золото» и титулы чемпионок Азии. Первой в финал пробилась Жайна Шекербекова, которая в весовой категории до 54 кг встречалась с представительницей Тайваня Хуан Сяо Вень и победила ее очень уверенно, единогласным решением судей со счетом 5:0. Жайна – одна из сильнейших боксеров нашей сборной: брала «бронзу» в 2016 и 2022 годах и «серебро» в 2018-м на первенствах планеты, в 2010-м выигрывала «золото» чемпионата Азии, а в 2014-м становилась второй на Азиатских играх.

Прошлогодняя чемпионка Азии Алуа Балкибекова вновь будет претендовать на этот титул. Она в весе до 48 кг встречалась с представительницей Узбекистана Фарзоной Фозиловой и безоговорочно, единогласным решением судей победила со счетом 5:0.

Победу – 5:0 – одержала и казахстанка Карина Ибрагимова, которая в весе до 57 кг встречалась с представительницей Филиппин Нести Петесио. Надеем­ся, что теперь она – кстати, двукратный бронзовый призер мировых первенств 2018 и 2022 годов – завоюет и титул чемпионки Азии.

Ну и наконец, в финал пробилась Гульсая Ержан, которая в 1⁄2 финала чемпионата Азии в весе до 81 кг встречалась с Тхи Хуонг Нгуен из Вьетнама и победила единогласным решением судей со счетом 5:0.

Вместе с тем пришла еще одна новость, касающаяся всех девушек-боксеров. Вчера стало известно место проведения чемпионата мира по боксу 2023 года среди женщин. Турнир пройдет в индийском Нью-Дели. Об этом сообщил президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев.

– Индия очень увлечена боксом, и проведение чемпионата мира здесь станет прекрасной возможностью отпраздновать бесчисленные победы, а также вдохновит многих женщин заняться спортом и популяризировать его больше, чем когда-либо. Федерация бокса этой страны без устали работала над развитием этого вида спорта в Индии и регионе, и я уверен, что она проведет незабываемое мероприятие, – сказал Кремлев.

Отметим, что на последнем чемпионате мира среди женщин в турецком Стамбуле казахстанские боксерши выиграли одну серебряную и четыре бронзовые медали и теперь спешат доказать, что они могут выступать гораздо успешнее.