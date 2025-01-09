Четыре региона везут продукцию на ярмарку в Астану

Сельское хозяйство,Столица
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Дана Аменова
корреспондент

Жители и гости города смогут купить овощи и фрукты, мясо, мучные и молочные продукты, выпечку, натуральные соки, варенье, джемы и многое другое

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

11-12 января аграрии из четырех регионов Казахстана предложат покупателям широкий ассортимент товаров, в том числе овощи, фрукты молочную, бакалейную и мясную продукцию, сообщает Kazpravda.kz 

По информации столичного акимата, здесь будут представлены продукты от местных фермеров и производителей из регионов Казахстана — Акмолинской, Абайской, Восточно-Казахстанской и Кызылординской областей.

Мероприятие будет проходить в торгово-развлекательном центре Koktal по адресу: проспект Нургиса Тлендиева, 12а.

Ярмарка будет работать каждые выходные с 10:00 до 22:00.

#Астана #регионы #выходные #сельхозярмарка

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