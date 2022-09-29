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Энергетика
Чиновники помогли энергетикам сэкономить сотни миллиардов и устранили риск роста тарифов

В Казахстане объекты для выработки и преобразования энергии отнесли к оборудованию, тем самым исключив налоговые доначисления и повышение тарифов на электроэнергию, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции РК.

Состоялось совещание под председательством заместителя премьер-министра – министра торговли и интеграции Казахстана Серика Жумангарина с участием представителей заинтересованных государственных органов, ФНБ «Самрук-Қазына», НПП «Атамекен» и Казахстанской электроэнергетической ассоциация по решению вопроса отнесения объектов для выработки и преобразования энергии электростанций к оборудованию.

По итогам совещания Министерство энергетики подготовило отраслевое заключение, где отнесло устройства для производства и выработки электроэнергии к оборудованию.

Вместе с тем органы государственных доходов отнесли всё генерирующее оборудование энергопроизводящих организаций к сооружениям с последующим обязательством уплаты налога на имущество и корпоративного подоходного налога, что исчислялось бы сотнями миллиардов тенге и в конечном итоге привело бы к значительному росту тарифов на электрическую энергию для населения и промышленных потребителей.

На совещании было принято решение, что объекты для выработки и преобразования энергии электростанций относятся к оборудованию. Таким образом налоговых доначислений со стороны Министерства финансов РК не будет, соответственно, тарифы на электроэнергию не повысятся.

 

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