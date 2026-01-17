Синьцзян занял лидирующие позиции в Китае по объему трансграничных ж/д и авиаперевозок, а также развитию взаимосвязанности с Центральной Азией в 2025 году, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Синьхуа

В 2025 году на сухопутных пунктах пропуска Синьцзян-Уйгурского автономного района /Северо-Западный Китай/ была отмечена активная динамика пересечения границы, благодаря чему они заняли лидирующие позиции в стране по объему трансграничных перевозок авиационным и железнодорожным транспортом. Об этом сообщили в пятницу местные власти.

Синьцзян также закрепил свою роль в качестве важных ворот в Центральную Азию. Пассажирские авиарейсы между административным центром региона, Урумчи, и пятью странами Центральной Азии - Казахстаном, Кыргызстаном, Таджикистаном, Узбекистаном и Туркменистаном - составили 35,1 проц. от общего числа пассажирских рейсов Китая с этими странами, также возглавив национальный рейтинг, отметили власти.

В прошлом году регион, на территории которого действуют 19 сухопутных портов, принял ряд мер, направленных на удовлетворение различных операционных потребностей.

По словам представителя главного пункта пограничной инспекции Синьцзяна Лю Пэна, введение в КПП аэропорта города Урумчи специальных грузовых зон и протоколов "ускоренного режима" для приоритетных рейсов способствовало увеличению количества международных грузовых рейсов на 170,6 проц. в годовом выражении.

По официальной статистике, в 2025 году Синьцзян посетили более 58 млн китайских и иностранных путешественников в целях приграничной торговли, туризма и экскурсий по району.

Для облегчения процесса пересечения границы в крупных портах, таких как Хоргос и Урумчи, были созданы центры иммиграционной службы, предоставляющие услуги по принципу "одного окна" - от консультаций по внутренним нормативным документам до экстренной медицинской помощи и обмена валюты.

Как подчеркнул Лю Пэн, благодаря строительству "умных портов" и дальнейшей институциональной открытости Синьцзян все более эффективно интегрируется в инициативу "Пояс и путь", выступая в качестве жизненно важного коридора, соединяющего Китай с Центральной Азией и другими странами.

