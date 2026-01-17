Число авиарейсов между Казахстаном и Китаем стремительно растет

8

Синьцзян занял лидирующие позиции в Китае по объему трансграничных ж/д и авиаперевозок, а также развитию взаимосвязанности с Центральной Азией в 2025 году, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Синьхуа

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В 2025 году на сухопутных пунктах пропуска Синьцзян-Уйгурского автономного района /Северо-Западный Китай/ была отмечена активная динамика пересечения границы, благодаря чему они заняли лидирующие позиции в стране по объему трансграничных перевозок авиационным и железнодорожным транспортом. Об этом сообщили в пятницу местные власти.

Синьцзян также закрепил свою роль в качестве важных ворот в Центральную Азию. Пассажирские авиарейсы между административным центром региона, Урумчи, и пятью странами Центральной Азии - Казахстаном, Кыргызстаном, Таджикистаном, Узбекистаном и Туркменистаном - составили 35,1 проц. от общего числа пассажирских рейсов Китая с этими странами, также возглавив национальный рейтинг, отметили власти.

В прошлом году регион, на территории которого действуют 19 сухопутных портов, принял ряд мер, направленных на удовлетворение различных операционных потребностей.

По словам представителя главного пункта пограничной инспекции Синьцзяна Лю Пэна, введение в КПП аэропорта города Урумчи специальных грузовых зон и протоколов "ускоренного режима" для приоритетных рейсов способствовало увеличению количества международных грузовых рейсов на 170,6 проц. в годовом выражении.

По официальной статистике, в 2025 году Синьцзян посетили более 58 млн китайских и иностранных путешественников в целях приграничной торговли, туризма и экскурсий по району.

Для облегчения процесса пересечения границы в крупных портах, таких как Хоргос и Урумчи, были созданы центры иммиграционной службы, предоставляющие услуги по принципу "одного окна" - от консультаций по внутренним нормативным документам до экстренной медицинской помощи и обмена валюты.

Как подчеркнул Лю Пэн, благодаря строительству "умных портов" и дальнейшей институциональной открытости Синьцзян все более эффективно интегрируется в инициативу "Пояс и путь", выступая в качестве жизненно важного коридора, соединяющего Китай с Центральной Азией и другими странами.

Ранее стало известно, что Китай лидирует на рынке розничной онлайн-торговли 13 лет подряд. 

#Казахстан #Китай #самолет #Урумчи

Популярное

Все
«Таза Қазақстан»: экология как вопрос национальной безопасности
Мощный старт на первенстве Азии
Наши соперники на Australian Open
Спасатели готовятся к лавинам
Скорости и характеру мороз не помеха
Думать как инженеры
Двойное гражданство – вне закона
Без ухабов и ям
Зима проверяет на прочность
Вторая жизнь автопокрышек
Александре не было равных
Место встречи – библиотека
Найти ключ от сердца солдата
Эффективная защита бизнеса – залог устойчивого роста экономики
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам регулирования и развития финансового рынка, связи и банкротства
Закон Республики Казахстан О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан
«Жасыл ел» все популярнее
Быть истинным институтом народовластия
Ветерану войны Ыскаку Кусаинову исполнилось 102 года
Курултай – пример степной демократии
В воинской части 6505 около 400 солдат приняли воинскую присягу
Гвардейцы завоевали медали на Чемпионате Азии AMMA в Китае
Глава МО проверил военные объекты в Кызылординской области
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан
Морозы с Новой Земли идут в Казахстан
Опубликован рейтинг богатейших людей мира 2026 года
Стадион и Дворец единоборств появятся в Костанае
Политический манифест, отражающий курс на предстоящие годы
Атырау разделят на два района
Дюжина ЧСИ лишена лицензий
Историко-культурное наследие и экономический прагматизм
Разработана модель чемодана-стола для следователей
Школьники 15 января перейдут на дистанционку
ИИ как драйвер науки
Ждем успеха от «Торпедо»
Спасатели научили «говорить» планы эвакуации
Научный подход к логистике
Допинг-скандал с Алимханулы: КФПБ сделало важное заявление
День рождения национального театра
В центре Петропавловска зажгли огонь
Вблизи побережья Алаколя обнаружен средневековый караван-сарай
115 лет Бауыржану Момышулы: имя, которое выбирают защитники Родины
Гвардейцы наполнили столицу новогодним настроением
Американец выплатил сотрудникам $240 млн премии после продажи своей компании
В Нацгвардии начался новый учебный период
В ЗКО ввели в строй первую в РК модульную станцию по очистке сточных вод
Вскрыта вторая допинг-проба боксера Жанибека Алимханулы
Финансовую дисциплину и цифровизацию здравоохранения обсудили в Правительстве
Гвардейцы поздравили воспитанников детских домов с Новым годом
Налог на транспорт изменен в Казахстане
«Барыс» возвращается в зону плей-офф
К 105-летию Героя Советского Союза Жалела Кизатова издана книга
Поддержка педагогов – инвестиция в будущее страны
В Астане начали набор на бесплатные курсы казахского языка для взрослых
Автомобилестроение Казахстана демонстрирует рекордные показатели роста
Два завода в отрасли автомобилестроения готовятся к запуску в Костанае
Завод почти на 50 млрд тенге построят в Актюбинской области
Касым-Жомарт Токаев прибыл в Санкт-Петербург
В Семее открылся цех по выпуску молочной упаковки
Жайлаутобе – одна из оборонительных крепостей кангюев?

Читайте также

В КГА отметили снижение стоимости авиакеросина в аэропортах…
Пассажиро- и грузопоток между Китаем и Казахстаном значител…
В Китае БПЛА впервые выполнил дальний рейс над высокогорьем
Казахстан поднялся в мировом рейтинге по силе паспорта

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]