Объем цифрового потребления в стране превысил 23,8 трлн юаней /около 3,39 трлн долларов США/, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Синьхуа

Фото: Синьхуа

Китай остается крупнейшим в мире рынком розничной онлайн-торговли уже 13 лет подряд. Об этом свидетельствуют официальные данные. Они были обнародованы на всекитайском рабочем совещании по вопросам электронной коммерции, которое проходило с 13 по 14 января.

На совещании было отмечено, что за последние 5 лет сектор электронной коммерции Китая добился значительных успехов в высококачественном развитии, став новой движущей силой в формировании производительных сил нового качества и сыграв важную роль в продвижении новой архитектоники развития.

Несмотря на рост внешней неопределенности, КНР продолжает расширять взаимовыгодное сотрудничество и увеличила число стран-партнеров по "электронной коммерции Шелкового пути" до 36.

Электронная коммерция стала одним из основных факторов создания рабочих мест и модернизации промышленности. Количество занятых в этом секторе превысило 78 млн человек, а объемы экспресс-доставки в последние пять лет демонстрировали среднегодовой прирост почти на 20 проц.

Быстрый рост происходит также в секторе услуг программного обеспечения и информации, связанных с облачными вычислениями и большими данными.

На совещании были обозначены приоритетные направления политики Министерства коммерции КНР в сфере электронной коммерции на 2026 год, включая усиление роста за счет инноваций, улучшение национальной среды развития и расширение международного сотрудничества.

Напомним, за период с начала 2025 года по 30 ноября количество посылок, обработанных службами экспресс-доставки Китая, превысило 180 млрд единиц.