По итогам 2025 года количество пересечений китайско-казахстанской границы через КПП Дулата составило 156,9 тыс. человеко-раз, увеличившись на 50,7 проц. по сравнению с предыдущим годом, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Синьхуа

Фото: Синьхуа

При этом было досмотрено и пропущено 97,7 тыс. транспортных средств с ростом на 64,3 проц. в годовом выражении.

Оба показателя достигли новых исторических максимумов. Об этом свидетельствуют данные местной службы пограничного контроля.

КПП Дулата Синьцзян-Уйгурского автономного района (Северо-Западный Китай) расположен в 247 км от Алматы. В связи с введением взаимного безвизового режима между Китаем и Казахстаном данный погранпереход стал востребованным коридором для трансграничного туризма, деловых поездок и посещения родственников и друзей среди жителей двух стран.

