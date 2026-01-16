Пассажиро- и грузопоток между Китаем и Казахстаном значительно вырос в 2025 году

131
Айман Аманжолова
корреспондент

По итогам 2025 года количество пересечений китайско-казахстанской границы через КПП Дулата составило 156,9 тыс. человеко-раз, увеличившись на 50,7 проц. по сравнению с предыдущим годом, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Синьхуа

Фото: Синьхуа

При этом было досмотрено и пропущено 97,7 тыс. транспортных средств с ростом на 64,3 проц. в годовом выражении.

Оба показателя достигли новых исторических максимумов. Об этом свидетельствуют данные местной службы пограничного контроля.

КПП Дулата Синьцзян-Уйгурского автономного района (Северо-Западный Китай) расположен в 247 км от Алматы. В связи с введением взаимного безвизового режима между Китаем и Казахстаном данный погранпереход стал востребованным коридором для трансграничного туризма, деловых поездок и посещения родственников и друзей среди жителей двух стран.

Ранее стало известно, что Китай лидирует на рынке розничной онлайн-торговли 13 лет подряд. 

#Казахстан #Китай #туризм #торговля #КПП

