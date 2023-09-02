Число заболевших "болезнью легионеров" растет в Польше

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Число заболевших легионеллезом, также известным как "болезнь легионеров", поляков достигло 158 человек, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости.

Фото: kazpravda.kz

Вспышку вируса зафиксировали несколько недель назад в городе Жешуве Подкарпатского воеводства возле границы с Украиной, после чего болезнь распространилась на другие регионы республики.

"Число инфицированных легионеллой возросло до 158", – рассказал начальник Жешувской районной санитарно-эпидемиологической станции Яромир Слончка.

От "болезни легионеров" в Польше уже скончались 18 человек. Среди них девять женщин и девять мужчин в возрасте 55-98 лет.

По данным санинспекции, источник заражения находился в водопроводе. На прошлой неделе в Жешуве провели дезинфекцию водопроводов, добавляя в воду увеличенное количество хлора.

Дело о вспышке легионеллезом передано Агентству внутренней безопасности Польши для дальнейшего расследования.

"Болезнь легионеров" впервые выявили в США в 1976 среди участников съезда Американского легиона. Бактерия попадает в организм человека через дыхательные пути, вызывает заболевание с симптомами гриппа, перетекающее в воспаление легких. Легионеллез опасен тем, что от него нет вакцины, однако ранняя постановка диагноза и курс антибиотиков может снизить тяжесть течения болезни.

#гибель #лечение #вирус #Польша #легионеллез

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