Число жертв наводнений в Техасе продолжает расти

Происшествия,США
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Айман Аманжолова
zhana2006@mail.ru

По последним данным погибло 129 человек, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости

 

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

Общее количество погибших в результате наводнений в американском штате Техас увеличилось до 129, сообщает телеканал CBS со ссылкой на местные власти.

Ранее газета New York Times сообщала о 119 погибших.

«Внезапные наводнения в Техасе унесли жизни по меньшей мере 129 человек», — говорится в сообщении.

Отмечается, что поиски более 170 пропавших без вести продолжаются.

Национальная метеорологическая служба США 4 июля в соцсети Х сообщила о чрезвычайной ситуации в ряде городов округа Керр штата Техас в связи с внезапным наводнением. Губернатор Техаса Грег Эбботт заявил, что власти штата направляют все имеющиеся ресурсы, включая национальную гвардию, на борьбу с последствиями разрушительного наводнения. 

Ранее Президент Казахстана направил телеграмму соболезнования президенту США в связи с разрушительным наводнением в Техасе. 

#США #наводнение #Техас

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