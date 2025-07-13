По последним данным погибло 129 человек, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости
Общее количество погибших в результате наводнений в американском штате Техас увеличилось до 129, сообщает телеканал CBS со ссылкой на местные власти.
Ранее газета New York Times сообщала о 119 погибших.
«Внезапные наводнения в Техасе унесли жизни по меньшей мере 129 человек», — говорится в сообщении.
Отмечается, что поиски более 170 пропавших без вести продолжаются.
Национальная метеорологическая служба США 4 июля в соцсети Х сообщила о чрезвычайной ситуации в ряде городов округа Керр штата Техас в связи с внезапным наводнением. Губернатор Техаса Грег Эбботт заявил, что власти штата направляют все имеющиеся ресурсы, включая национальную гвардию, на борьбу с последствиями разрушительного наводнения.
Ранее Президент Казахстана направил телеграмму соболезнования президенту США в связи с разрушительным наводнением в Техасе.