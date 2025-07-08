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Среди них - 27 детей и вожатых летнего лагеря Camp Mystic, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на DW

Наибольшее число жертв - в округе Керр, где водная стихия отобрала жизни у 84 людей. Поиски продолжаются, в них участвуют сотни спасателей и 17 вертолетов. 24 человека все еще числятся пропавшими без вести. На ближайшие дни прогнозируют новые ливни.

Президент США Дональд Трамп назвал это внезапное наводнение "катастрофой века", которую никто не ожидал. Ответственность за масштаб трагедии он возложил на своего предшественника Джо Байдена. Байден, по мнению Трампа, вел плохую работу в сфере борьбы с последствиями катастроф.

На вопрос, почему отдыхавших в регионе своевременно не предупредили о риске наводнения и не эвакуировали заранее, Трамп также сослался на администрацию своего предшественника и заявил "Это не входило в наши планы".

Также, мощный шторм обрушился на Польшу.