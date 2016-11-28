ЧС природного характера объявлена в ВКО

Из-за неблагоприятных погодных условий (снег, дождь, мороз, метель) на территории Саржальского сельского округа Абайского района Восточного Казахстана объявлена ЧС природного характера, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС региона.
Плохая погода создала трудности для пастухов, которые не могут выгнать скот на пастбища.
"В течение ноября резко менялась погода. Обильный снегопад (высота снежного покрова – 50 см) перешел в дождь, позже установились морозы и начались бураны. Дороги по всем направлениям крестьянских хозяйств, относящихся к Саржальскому сельскому округу, заметены. 27 ноября решением акима Абайского района была объявлена чрезвычайная ситуация природного характера", – сообщили в ДЧС.
В крестьянских хозяйствах, относящихся к Саржальскому сельскому округу, затруднены условия жизнедеятельности населения: в округе возник дефицит продуктов питания, лекарств, корма и сена для скота.