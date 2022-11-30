ЧС в Экибастузе: число ремонтных бригад увеличили до 42

Тем временем, члены Правительства и оперативного штаба с 9.00 начали объезд социальных объектов города.

Фото: Валерий Бугаев

В Экибастузе, где после аварии продолжается подключение объектов к системе теплоснабжения, приступили к работе ремонтники, прибывшие из других регионов и предприятий, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства.

"Утром 30 ноября 2022 года в Экибастузе для подключения оставшихся без тепла 17 многоквартирных жилых домов по улице Машхура Жусупа приступили к работе ремонтные бригады, прибывшие из других регионов и предприятий Казахстана – Астаны, Павлодара, Караганды, Босшаколя (Kazminerals). Общее число бригад увеличилось с 34 до 42", - рассказали в пресс-службе премьера.

Тем временем, члены Правительства и оперативного штаба с 9.00 посещают социальные объекты города. Они осмотрели городскую больницу, отделения приемного покоя, родильный дом. Температура в медицинских учреждениях составляет 24°C.

Затем члены Правительства и оперативного штаба осмотрели жилые дома, расположенные на улицах Маметова, Шешембекова, дом культуры «Өнер».