Что делать, если нет возможности оплатить кредит вовремя

Банки и финансы
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Гульмира Кунапия
корреспондент

Финансовые трудности могут возникнуть у каждого, и важно знать, какие шаги предпринять, если вы не можете вовремя внести платеж по кредиту

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Fingramota.kz рассказали, когда стоит обратиться за реструктуризацией кредита, сообщает Kazpravda.kz

Одним из решений является реструктуризация долга – это изменение условий кредитного договора для снижения финансовой нагрузки.

«Банк может рассмотреть заявку на реструктуризацию, если у заемщика возникли объективные причины для финансовых затруднений, такие как: снижение доходов или потеря работы; серьезное заболевание или инвалидность; декретный отпуск; призыв на военную службу; форс-мажорные обстоятельства (пожар, кража имущества и т. д.)», – отметили специалисты, добавляя, что чем раньше вы обратитесь в банк, тем выше шансы избежать штрафов, ухудшения кредитной истории и судебного взыскания.

Финансисты советуют обратиться в банк с заявлением о реструктуризации в течение 30 дней после просрочки. В заявлении необходимо указать причину финансовых трудностей и приложить подтверждающие документы (справку о доходах, медицинские заключения и др.). Банк рассмотрит заявку в течение 15 календарных дней и предложит возможные варианты.

Банки могут предложить увеличение срока кредита, что уменьшает ежемесячный платеж, но увеличивает переплату; снижение процентной ставки, которое возможно при снижении базовой ставки Нацбанка. Кроме того, предполагается отсрочка платежей,  временно освобождающая от выплат, при которой проценты продолжают начисляться.

Банк может частично списать неустойки, изменить порядок погашения, поставив в приорит закрытие основного долга.

«Если банк не одобрил реструктуризацию, то можно обратиться к банковскому омбудсмену; проконсультироваться с финансовым юристом; рассмотреть рефинансирование – оформление нового кредита для погашения старого на более выгодных условиях. Главное – не игнорировать проблему. Своевременное обращение в банк поможет избежать серьезных последствий и сохранить вашу финансовую стабильность», – заключили эксперты.

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