Минздрав планирует увеличить размер взносов на медстрахование

Увеличить в пять раз верхний предел базы для расчета отчислений работодателей и взносов работников, а также расчета отчислений с единого платежа по ОСМС Минздрав предлагает с 1 января 2025 года
Соответствующий проект закона размещен на портале "Открытые НПА" для обсуждения до 7 февраля 2024 года. Пользователи портала активно высказываются относительно планируемого нововведения, передает Kazpravda.kz
"Установление верхнего предела базы для исчисления взносов и отчислений в размере 50-кратного минимального размера заработной платы, установленного на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете, с 2025 года затронет 9% от общего количества наемных работников и коснется 502 тыс. человек", – отмечено в документе.
Для работодателей максимальный размер отчислений увеличится с 25 500 тенге до 127 500 тенге, а для наемных работников – с 17 000 тенге до 85 000 тенге.
Подобное решение разработчик мотивирует задолженностью государства в размере 226 млрд тенге, низкими ставки взносов и отчислений по сравнению со ставками в соседних странах, а также недостаточным охватом населения страхованием. Так, более 3 млн человек все еще находятся вне системы.
По подсчетам министерства, дополнительные поступления в систему ОСМС составят 243 млрд тенге, что решит проблему хронического недофинансирования отрасли. В Минздраве надеются, что повышение суммы отчислений увеличит объемы финансирования расходов на здравоохранение.
Минздрав не исключает, что одним из рисков увеличения верхнего предела, а также исчисления отчислений с единого платежа станут дополнительные затраты работодателей на доходы предприятий.
Вместе с тем пользователи портала активно включились в обсуждение и в большинстве своем высказались против повышения ставок, поскольку, по их мнению, система ОСМС и ВОСМС, не работает.
– Я против повышения ОСМС! Не вижу реального улучшения предоставления услуг по ОСМС. К узким специалистам, включая УЗИ, гинекологов, лоров и прочих, по ОСМС не попасть, запись растянута на месяцы. Но платно - пожалуйста. Врачи сейчас, как мастера маникюра арендуют кабинеты в мед.учреждениях. Все равно по всем ходишь платно, – высказалась казахстанка.
– Против повышения порога ОСМС, во-первых, отсутствует прозрачность расходования средств ОСМС и ВОСМС, во-вторых, отсутствует качественное оказание медицинской помощи, в третьих, Фонд и МЗ РК не исполняет свои стратегические и очень важные задачи по охвату населения медицинской помощью, а значит не важно сколько будут поступать в бюджет отчисления и взносы за ОСМС с граждан, если средства все также будут уходить неизвестно куда и в чьи карманы, – отметил пользователь портала.