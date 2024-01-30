Минздрав планирует увеличить размер взносов на медстрахование

Увеличить в пять раз верхний предел базы для расчета отчислений работодателей и взносов работников, а также расчета отчислений с единого платежа по ОСМС Минздрав предлагает с 1 января 2025 года

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Соответствующий проект закона размещен на портале "Открытые НПА" для обсуждения до 7 февраля 2024 года. Пользователи портала активно высказываются относительно планируемого нововведения, передает Kazpravda.kz

"Установление верхнего предела базы для исчисления взносов и отчислений в размере 50-кратного минимального размера заработной платы, установленного на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете, с 2025 года затронет 9% от общего количества наемных работников и коснется 502 тыс. человек", – отмечено в документе.

Для работодателей максимальный размер отчислений увеличится с 25 500 тенге до 127 500 тенге, а для наемных работников – с 17 000 тенге до 85 000 тенге.

Подобное решение разработчик мотивирует задолженностью государства в размере 226 млрд тенге, низкими ставки взносов и отчислений по сравнению со ставками в соседних странах, а также недостаточным охватом населения страхованием. Так, более 3 млн человек все еще находятся вне системы.

По подсчетам министерства, дополнительные поступления в систему ОСМС составят 243 млрд тенге, что решит проблему хронического недофинансирования отрасли. В Минздраве надеются, что повышение суммы отчислений увеличит объемы финансирования расходов на здравоохранение.

Минздрав не исключает, что одним из рисков увеличения верхнего предела, а также исчисления отчислений с единого платежа станут дополнительные затраты работодателей на доходы предприятий.

Вместе с тем пользователи портала активно включились в обсуждение и в большинстве своем высказались против повышения ставок, поскольку, по их мнению, система ОСМС и ВОСМС, не работает.