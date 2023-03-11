Что изменится в сельской медицине в рамках Нацпроекта

Здравоохранение
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Нацпроект «Модернизация сельского здравоохранения» обсуждали сегодня, 11 марта на заседании Республиканского штаба по реализации Предвыборной программы президента РК Токаева, передает Кazpravda.kz со ссылкой на UKIMET.

Фото: пресс-служба Правительства

Заседание проходило под председательством премьер-министра РК Алихана Смаилова.

В рамках Нацпроекта «Модернизация сельского здравоохранения» в регионах предусматривается строительство 655 объектов первичной медико-санитарной помощи, в том числе 253 медпункта, 242 фельдшерск-акушерских пункта и 160 врачебных амбулаторий.

Планируется модернизировать 32 многопрофильные центральные районные больницы (в 2024 году – 7, в 2025-м – 25) с открытием инсультных центров, отделений кардиологии, реанимации и реабилитации, а также оснащением аппаратами КТ, МРТ, УЗИ, ИВЛ и т.д. 

Параллельно с этим будет осуществляться подготовка 1 100 медицинских работников для объектов сельского здравоохранения.

Премьер-министр подчеркнул, что практически для всех медицинских объектов, строительство которых начнется в текущем году, уже выделены участки. Исключение составляет лишь Улытауская область.

"В течение недели этот вопрос акиматом должен быть закрыт", — сказал Алихан Смаилов.

Глава Правительства также указал на необходимость к 1 апреля завершить разработку проектно-сметной документации по строительству новых объектов первичной помощи, а до 1 мая – подготовить документацию для капитального ремонта и реконструкции многопрофильных районных больниц. С открытием строительного сезона всем регионам нужно приступить к реализации проектов.

По словам Алихана Смаилова, следует заранее предусмотреть и обеспечение новых медицинских объектов кадрами, в частности, предоставить им полный пакет мер социальной поддержки.

"Хочу отметить, что каждый этап реализации Национального проекта будет четко отслеживаться в рамках системы проектного управления", — сказал он.

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