Жизнь четверых казахстанцев спас попавший в ДТП посмертный донор

Здравоохранение
150
Гульмира Кунапия
корреспондент

В ходе мультиорганного забора у парня изъяли печень, сердце и две почки

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Четырем пациентам, долгое время ожидавшим донорские органы, провели успешные операции по пересадке. Посмертным донором стал 18-летний молодой мужчина, который скончался от полученных в результате ДТП травм, передает Kazpravda.kz 

Согласие на изъятие органов дали его родственники. Республиканский центр по координации трансплантации и высокотехнологичных медицинских услуг (РЦКТВМУ) Минздрава организовал процесс донорства и трансплантации. В ходе мультиорганного забора были изъяты печень, сердце и две почки.

25 июля специалисты провели успешные операции по пересадке органов.

«Так, в Центре сердца Шымкента новое сердце получил пациент 1966 года рождения. В Национальном научном центре хирургии имени А.Н. Сызганова пересадили печень пациентке 1966 года рождения. В областной клинической больнице Туркестанской области проведена трансплантация почки пациенту 1984 года рождения. В клинике University Medical Center пересадили вторую почку ребенку 2008 года рождения», – рассказали медики. 

Ранее, 17 июля, в Казахстане также были проведены успешные трансплантации. В клиниках University Medical Center пересадили сердце женщине 1980 года рождения, легкое - женщине 1967 года рождения и почку - ребенку 2009 года рождения. В ТОО «ННОЦ» пересадили печень мужчине 1971 года рождения и почку - женщине 1981 года рождения.

По данным РЦКТВМУ, в 2023 году в Казахстане было зарегистрировано 7 посмертных доноров, что позволило пересадить 19 органов. С начала 2024 года количество посмертных доноров составило 5, что дало возможность пересадить 19 органов.

В министерстве отметили высокий уровень подготовки и координации казахстанских специалистов, медицинских работников, особенно трансплантологов, а также растущую поддержку со стороны населения.

Работа по развитию трансплантологической помощи в стране будет продолжена, добавили в госоргане.

#операция #донор #трансплантация #органы

Популярное

Все
В Таразе открылся филиал российского университета
О первом акиме Астаны
До старта игр номадов осталось 44 дня
Cтатистика подтверждает: тревожность при перелетах испытывают примерно 85% населения
Мухтар Ауэзов и Каныш Сатпаев
Общественные объединения помогают сохранять национальные традиции
Каркаралинск готовится отметить юбилей
Не бойтесь совершать ошибки – они поправимы
Андрей Дронов заговорил на казахском, играя со сверстниками
Самые важные знания, любовь и заботу Альбина Юрченко обрела в приемной семье
Более 90 тонн мусора собрали улытаусцы за один день
Премия «Волонтер года-2024» будет присуждена по 15 номинациям
Местный бизнес будет в приоритете при проведении госзакупок
Дан старт строительству двух новых микрорайонов – «Астана» и «Байтерек» – в городе Тобыле
Ночь. Улица. Маньяк...
Рыбакина снялась с Олимпиады в Париже
В Кызылорде презентован ряд объектов
Акварели Александра Листопаднего запечатлели прошлое и настоящее Петропавловска
Самая прекрасная пора
Выплачены компенсации, строится жилье
Возвращение к истокам: как отметили праздник Сабантуй в Астане
Состоялся технический пуск Шатыркольской горно-обогатительной фабрики
Представлена концепция развития искусственного интеллекта
«Цифра» на службе у недропользователей
Растет картофель для столицы
С начала лета с территории заповедника «Бурабай» вывезено 152 тонны мусора
Состоялся областной конкурс школьников «Менің шежірем»
Популярное место отдыха шымкентцев возвращается в государственную собственность
Кто в ответе за чистоту?
В экологических мероприятиях приняли участие свыше полумиллиона жителей региона
Стал уютным заброшенный пляж
Казахстан и Таджикистан готовят подписание Дорожной карты по увеличению товарооборота
Снижается заболеваемость коклюшем и корью
Новое жилье обрели 57 пострадавших от паводков семей в Костанайской области
На ферросплавном заводе в Караганде пострадали 8 рабочих
Сянь Синхай и Бахытжан Байкадамов: дружба, которая не ведает границ
Бывший чемпион мира найден застреленным
Глава МВД открыл новое здание отдела полиции в Туркестанской области
Токаев поздравил президента Руанды с переизбранием
Первый транспортный торгово-экспортный форум «Север-Юг» стартовал в Актау
Шымкентский водоканал, признанный лучшим в стране и СНГ, может стать полностью частным
Строительные рынки переезжают за город
Эпос «Едиге» и топоним «Кушмурун»: неизвестное об известном
В Караганде из мусора делают антивандальные люки для колодцев
Аlma mater казахстанской спецслужбы отмечает 50-летие
Три человека погибли в воинской части в Арысе
Информацию о похищении судьи в Астане подтвердила полиция
Заплатить за «уборку» после паводка отказался отдел ЖКХ Петропавловска
12 млн тенге присвоила из бюджета директор детсада в Таразе
На востоке республики вдвое увеличен объем ремонта дорог
УЕФА выбрал лучших футболистов Евро - 2024
Казахстан инициирует закон о семейно-бытовом насилии в рамках МПА СНГ
Сколько выпускников набрало пороговый балл на ЕНТ
Гости из Поднебесной ознакомились с туристическим потенциалом края
Неделя добра продолжается в регионах
У доброго хозяина и озеро икру мечет
Не сыпьте соль на сердце
Эпос Султана Раева
Все, что вы еще не знали об ОСМС
Казахстан занимает шестое место по количеству туристов, приезжающих в Грузию

Читайте также

Две жертвы лихорадки Оропуш зарегистрированы в Бразилии
Минздрав будет участвовать в лицензировании детских лагерей
Глава японской фармкомпании Kobayashi ушел в отставку
Центр крови открыли в Кызылорде

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]