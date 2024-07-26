Жизнь четверых казахстанцев спас попавший в ДТП посмертный донор

В ходе мультиорганного забора у парня изъяли печень, сердце и две почки

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Четырем пациентам, долгое время ожидавшим донорские органы, провели успешные операции по пересадке. Посмертным донором стал 18-летний молодой мужчина, который скончался от полученных в результате ДТП травм, передает Kazpravda.kz

Согласие на изъятие органов дали его родственники. Республиканский центр по координации трансплантации и высокотехнологичных медицинских услуг (РЦКТВМУ) Минздрава организовал процесс донорства и трансплантации. В ходе мультиорганного забора были изъяты печень, сердце и две почки.

25 июля специалисты провели успешные операции по пересадке органов.

«Так, в Центре сердца Шымкента новое сердце получил пациент 1966 года рождения. В Национальном научном центре хирургии имени А.Н. Сызганова пересадили печень пациентке 1966 года рождения. В областной клинической больнице Туркестанской области проведена трансплантация почки пациенту 1984 года рождения. В клинике University Medical Center пересадили вторую почку ребенку 2008 года рождения» , – рассказали медики.

Ранее, 17 июля, в Казахстане также были проведены успешные трансплантации. В клиниках University Medical Center пересадили сердце женщине 1980 года рождения, легкое - женщине 1967 года рождения и почку - ребенку 2009 года рождения. В ТОО «ННОЦ» пересадили печень мужчине 1971 года рождения и почку - женщине 1981 года рождения.

По данным РЦКТВМУ, в 2023 году в Казахстане было зарегистрировано 7 посмертных доноров, что позволило пересадить 19 органов. С начала 2024 года количество посмертных доноров составило 5, что дало возможность пересадить 19 органов.

В министерстве отметили высокий уровень подготовки и координации казахстанских специалистов, медицинских работников, особенно трансплантологов, а также растущую поддержку со стороны населения.

Работа по развитию трансплантологической помощи в стране будет продолжена, добавили в госоргане.